Зеленский поддержал введение визового режима для граждан России
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима с Россией. Об этом говорится на странице электронных петиций на президентском сайте.
«Поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан России на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного премьер-министру Украины Денису Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос», — говорится в ответе Зеленского на петицию.
Петиция была обнародована на странице 11 февраля 2022 года, Зеленский дал на нее ответ 25 мая. Документ набрал, по данным на 20:30 мск, 26,7 тыс. голосов при необходимых для рассмотрения 25 тыс.
«Ввести визовый режим для граждан России, пытающихся въехать на территорию Украины», — гласит текст петиции, заключающийся лишь в одном этом предложении.
Между Россией и Украиной действовал безвизовый режим. Россияне могли находиться на Украине до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда в страну. Въехать на Украину можно было при наличии загранпаспорта со сроком действия дольше срока окончания поездки.
В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса Украина запрещала въезд иностранцев в страну, однако запрет был заменен на карантинные ограничения при въезде: требование справки о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.
В феврале 2022 года депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что с 12 февраля украинские пограничники перестали пускать на территорию страны граждан России. Также об этом со ссылкой на социальные сети сообщили Telegram-канал Mash и издание «Страна.ua». В тот же день в украинской погранслужбе это опровергли, попросили не руководствоваться слухами и отметили, что пограничники следуют действующему законодательству, из-за несоблюдения которого в страну могут не допустить некоторых иностранцев, в том числе россиян.
Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, после чего Зеленский ввел военное положение и заявил о разрыве с Россией дипломатических отношений. 22 мая Верховная рада продлила военное положение на Украине до 23 августа.
По данным портала Visit Ukraine, на время действия военного положения в стране приостановлено авиасообщение, но въезд и выезд иностранных граждан наземным транспортом разрешен. Продолжают работать украинские пункты пропуска на границах с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдавией, однако пункты пропуска на границах с Россией, Белоруссией и непризнанной Приднестровской республикой закрыты.
14 марта государственный комитет по ТВ и радиовещанию Украины запретил ввоз и распространение издательской продукции с территории России, а 10 апреля вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что страна полностью запретила импорт товаров из России.