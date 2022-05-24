Турчак назвал иллюзиями сравнение санкций со «страшным детским сном»

Нужно забыть об иллюзиях, что Россия может вернуться в прежнее состояние, заявил Турчак, говоря о западных санкциях. По его словам, «как прежде уже не будет»

Андрей Турчак (Фото: Совет Федерации РФ)

Не нужно питать иллюзий, что можно проснуться, как после «страшного детского сна», и в России все будет по-прежнему, заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании Совета по местному самоуправлению при СФ. Трансляция велась на YouTube-канале верхней палаты парламента.

По словам Турчака, «тотальная гибридная война, которая была развязана» против России, «не закончится ни завтра, ни послезавтра», и «как прежде уже не будет».

«Если у кого-то были какие-то иллюзии, что можно, как в страшном детском сне, резко открыть глаза и вернуться в состояние, в котором мы были до этого, — об этом можно забыть», — заявил он.

Коллективный Запад, продолжил Турчак, открыто называет своими целями «поражение и уничтожение России». «Поэтому сегодня как никогда важна эффективная и быстрая работа всех органов власти по всей вертикали, включая и органы местного самоуправления», — отметил он.

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