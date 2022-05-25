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В Берлине заявили, что поражены обвинениями Дуды из-за танков

Польша требует от Германии взамен отданных Украине танков советского производства новейшие немецкие Leopard. Накануне президент Польши заявил о разочаровании тем, что Берлин так и не передал машины
Танк Leopard
Танк Leopard (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Власти Германии поражены заявлением президента Польши Анджея Дуды, обвинившего Берлин в невыполнении обещания передать польской стороне немецкие танки взамен отправленных на Украину. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, передает Tagesschau.

«Правительство поражено [этими заявлениями]», — сказал он. Критика польского лидера принята к сведению, но «это не делает ее правильной», сказал представитель кабмина.

Дуда обвинил Германию в нарушении обещания насчет танков для Украины
Политика
Анджей Дуда

Ранее Дуда в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявил изданию Welt, что немецкое правительство не сдержало обещание передать танки Leopard взамен отданных Варшавой Украине и польская сторона этим «очень разочарована». По словам Дуды, его страна передала Киеву «большое количество танков», поскольку это является ее обязанностью как соседа.

Польша передала Украине 232 танка советского производства Т-72М1 в конце апреля. Польское радио отмечало, что всего у Варшавы было 400 таких машин, часть из них несколько лет назад была доработана, но Киеву передали в основном те, которые не вошли в программу модернизации.

Spiegel ранее писал, что отношения Польши и Германии обострились из-за затянувшихся поставок танков. В бундестаге утверждают, что у них нет доступных для передачи Leopard, а министр обороны Кристин Ламбрехт на закрытом совещании признала, что у нее почти не осталось надежды прийти к соглашению с Варшавой.

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Теги
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Германия Польша Анджей Дуда танки Украина
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