США не стали продлевать отсрочку санкций против группы ГАЗ Дерипаски
Минфин США не выпустил новую генеральную лицензию, предполагающую отсрочку санкций против автомобильной группы ГАЗ Олега Дерипаски, свидетельствует сайт ведомства. Действие предыдущей истекло в 7:01 мск.
В конце января Минфин США сократил срок лицензий, выдаваемых группе ГАЗ, с одного года до 90 дней. Тогда лицензию продлили до 26 апреля, после чего выдали еще на месяц. Она истекала 25 мая, новых разрешений с тех пор опубликовано не было.
РБК направил запрос в пресс-службу группы ГАЗ.
США ввели санкции против группы ГАЗ, самого Дерипаски и других компаний бизнесмена в 2018 году. Ограничения предполагают риск вторичных санкций для банков, поставщиков и контрагентов. Американский Минфин более четырех лет выпускал краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
Условием снятие санкций с группы ГАЗ было «изменение обстоятельств», из-за которых они были введены, включая продажу Дерипаской контрольного пакета. В 2020 году Минфин США предъявил компании новые требования в обмен на очередную лицензию: в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров и каждый месяц подтверждать, что она не действует от имени Дерипаски и других попавших под санкции лиц.
Согласно данным списка аффилированных лиц группы ГАЗ на 31 декабря 2018 года, 65,6% ее акций принадлежали холдингу «Русские машины» Олега Дерипаски. Владельцы оставшихся 34,4% не раскрывались. С тех пор группа перестала публиковать данные об аффилированных лицах.
В январе 2019 года Минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски — En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». Это произошло в обмен на снижение доли бизнесмена в En+, через которую он владеет двумя другими компаниями, с 68,47 до 44,95%.
Летом прошлого года американский суд отказал Дерипаске в удовлетворении требований об отмене санкций Минфина США против него. Федеральный окружной суд по округу Колумбия отверг аргументы защиты Дерипаски, которая назвала его включение в санкционный список волюнтаристским и превышающим полномочия Офиса по контролю за иностранными активами Минфина.