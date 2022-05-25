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США не стали продлевать отсрочку санкций против группы ГАЗ Дерипаски

Действие предыдущей лицензии, разрешающей работу находящейся под санкциями компании с поставщиками и контрагентами, истекло утром 25 мая, новый документ не опубликовали
Группа ГАЗ GAZA ₽338 -1,17% Купить
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Минфин США не выпустил новую генеральную лицензию, предполагающую отсрочку санкций против автомобильной группы ГАЗ Олега Дерипаски, свидетельствует сайт ведомства. Действие предыдущей истекло в 7:01 мск.

В конце января Минфин США сократил срок лицензий, выдаваемых группе ГАЗ, с одного года до 90 дней. Тогда лицензию продлили до 26 апреля, после чего выдали еще на месяц. Она истекала 25 мая, новых разрешений с тех пор опубликовано не было.

РБК направил запрос в пресс-службу группы ГАЗ.

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США ввели санкции против группы ГАЗ, самого Дерипаски и других компаний бизнесмена в 2018 году. Ограничения предполагают риск вторичных санкций для банков, поставщиков и контрагентов. Американский Минфин более четырех лет выпускал краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.

Условием снятие санкций с группы ГАЗ было «изменение обстоятельств», из-за которых они были введены, включая продажу Дерипаской контрольного пакета. В 2020 году Минфин США предъявил компании новые требования в обмен на очередную лицензию: в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров и каждый месяц подтверждать, что она не действует от имени Дерипаски и других попавших под санкции лиц.

Согласно данным списка аффилированных лиц группы ГАЗ на 31 декабря 2018 года, 65,6% ее акций принадлежали холдингу «Русские машины» Олега Дерипаски. Владельцы оставшихся 34,4% не раскрывались. С тех пор группа перестала публиковать данные об аффилированных лицах.

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В январе 2019 года Минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски — En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». Это произошло в обмен на снижение доли бизнесмена в En+, через которую он владеет двумя другими компаниями, с 68,47 до 44,95%.

Летом прошлого года американский суд отказал Дерипаске в удовлетворении требований об отмене санкций Минфина США против него. Федеральный окружной суд по округу Колумбия отверг аргументы защиты Дерипаски, которая назвала его включение в санкционный список волюнтаристским и превышающим полномочия Офиса по контролю за иностранными активами Минфина.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Олег Дерипаска Группа ГАЗ лицензия Минфин США санкции
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