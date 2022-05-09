Китай провел учения к востоку и юго-западу от Тайваня

Вооруженные силы Китая провели учения к востоку и юго-западу от Тайваня, следует из сообщения на сайте Национально-освободительной армии Китая.

Учения проходили с 6 по 8 мая. В них участвовали военно-морские, воздушные силы и постоянный контингент армии.

Целью учений стало испытание и повышение совместной боеспособности разных войск.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, который находится примерно в 150 км от побережья Китая. Территория объявила об отделении от страны в 1949 году, во время революции, однако Пекин не признал это решение и до сих пор считает его одной из китайских провинций.



США и Россия поддерживают принцип «одного Китая». При этом США называют Китай главной угрозой региона, а Тайвань — инструментом сдерживания. Они продают Тайваню оружие, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений. Китайские власти заявляют, что США провоцируют конфронтацию, а вопрос Тайваня не терпит вмешательства извне.

Китай решил провести масштабные военные учения вокруг Тайваня после того, как 14 апреля в Тайвань для встречи с президентом Цай Инвэнем приехали шесть американских конгрессменов. В Китае ее посчитали «преднамеренной провокацией» и заявили о том, что такие действия усиливают напряженность в Тайваньском проливе. В учениях должны были участвовать эсминцы, фрегаты, бомбардировщики, истребители и другие силы.