Сорос допустил, что события на Украине стали началом третьей мировой

Происходящее на Украине может стать началом новой мировой войны, заявил Сорос. По его словам, такого сценария мир может не пережить. Российские власти говорили, что третья мировая стала бы ядерной и ее «никогда не должно быть» *

Фото: Nariman El-Mofty / AP

События на Украине, возможно, стали началом третьей мировой войны, заявил американский финансист и миллиардер Джордж Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Текст выступления опубликовала его пресс-служба.

«Вторжение, возможно, стало началом третьей мировой войны, и наша цивилизация может ее не пережить», — сказал Сорос.

Российские власти не считают спецоперацию вторжением. Президент Владимир Путин неоднократно называл ее вынужденным ответом на «реальную угрозу», которая, по его словам, исходила с территории Украины. Объявляя о начале операции утром 24 февраля, Путин назвал ее целями защиту населения Донбасса, а также «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства. Спустя несколько дней, 27 февраля, Путин приказал привести стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, отметив, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в отношении России.

Согласно справочнику по терминологии в оборонной сфере, опубликованному Минобороны, стратегические силы сдерживания (ССС) являются основой боевой мощи Вооруженных сил России и предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора, в том числе в войне с применением ядерного оружия.

Соросу 91 год. Он основал сеть благотворительных организаций «Фонд Сороса». Forbes оценивает состояние финансиста в $8,6 млрд.

Власти России неоднократно обвиняли Сороса во вмешательстве в дела других стран с помощью финансируемых им некоммерческих организаций и фондов. В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию о влиянии Сороса на Украину преувеличением, добавив, что не знаком с миллиардером и «точно не один из «соросят». Так на Украине называли политических и общественных деятелей, получавших гранты от фондов Сороса. Позже это название начали применять ко всем получателям западных грантов. Обычно термин используется для обозначения человека, который, по мнению говорящего, подвержен влиянию Запада.

Об угрозе третьей мировой заявляли и российские власти. Глава российского МИДа Сергей Лавров в начале марта говорил, что в случае начала такая война «была бы разрушительной ядерной» войной. Тогда он ответил на слова президента США Джо Байдена, который назвал масштабные санкции против Москвы альтернативой третьей мировой.

При этом если в марте Лавров заявлял, что не верит в возможное начало ядерной войны, то в конце апреля он назвал риски ядерной войны весьма существенными, отметив, что эту реальную опасность нельзя недооценивать. Позже он пояснил, что его слова нельзя трактовать как игру России такими опасными понятиями — ими, как отметил Лавров, играет не она, а власти Польши и Украины. По словам министра, он имел в виду, что «все должны быть привержены заявлениям «ядерной пятерки» и ядерной войны «никогда не должно быть».