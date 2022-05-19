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В США сочли возможными испытания КНДР во время визита Байдена в Японию

Разведка США предупредила о возможном проведении КНДР ядерных или ракетных испытаний во время предстоящего визита президента Штатов Джо Байдена в Южную Корею и Японию, заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на брифинге в Белом доме, передает Reuters.

«Наши разведданные показывают реальную возможность проведения ракетных испытаний, в том числе испытания ракет большой дальности, либо ядерных испытаний, или, откровенно говоря, и того, и другого, до, во время или после поездки президента в регион», — сказал Салливан, отметив, что в Вашингтоне готовятся ко всем непредвиденным обстоятельствам.

Салливан сообщил, что США тесно координируют свои действия с Южной Кореей и Японией по этому вопросу, а также рассказал о вероятности такого сценария китайскому коллеге Яну Цзечи в телефонном разговоре в среду.

По словам Салливана, Вашингтон готов внести как краткосрочные, так и долгосрочные коррективы в свою военную позицию по мере необходимости, «чтобы гарантировать нашим союзникам в регионе, что мы обеспечиваем и оборону, и сдерживание, а также реагируем на любые северокорейские провокации».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не посетит Демилитаризованную зону (ДМЗ), разделяющую Северную и Южную Кореи, во время своего визита в последнюю, отмечает Reuters.

Байден в мае отправится в Японию и Южную Корею
Политика
Фото:Drew Angerer / Getty Images

Рабочая поездка Байдена в Японию и Южную Корею пройдет с 20 по 24 мая, сообщал телеканал CNN со ссылкой на заявление Белого дома. В Южной Корее американский президент встретится с недавно избранным президентом страны Юн Сок Ёлемом. В Токио он проведет переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, а также собирается встретиться с представителями Японии, Австралии и Индии в рамках диалога Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности). В Белом доме основной целью визитов назвали «дальнейшее углубление связей между правительствами, экономиками и народами».

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Агентство Yonhap уточнило, что Байден посетит Корею с первым официальным визитом 20–22 мая, саммит запланирован на 21 мая. CNN отмечал, что поездка в Азию приходится на критический момент президентства Байдена, поскольку он «стремится объединить США и их союзников» на фоне ситуации на Украине.

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Теги
Джо Байден КНДР испытания Япония Южная Корея Джейк Салливан
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