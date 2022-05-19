В Южной Корее заявили о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию

Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP

КНДР завершает подготовку к седьмому ядерному испытанию, определяет время его проведения, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Сеульское разведывательное агентство.

В Сеуле полагают, что Северная Корея может провести испытание, «несмотря на сильное распространение эпидемии COVID-19 в стране», и что КНДР может готовить провокацию, приуроченную к визиту в Сеул президента США Джо Байдена.

О том, что власти КНДР могут провести ядерные испытания во время визита в Южную Корею Джо Байдена, ранее сообщал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Он рассказал об этом журналистам со ссылкой на данные американской разведки.

Салливан сообщил, что США тесно координируют свои действия с Южной Кореей и Японией по этому вопросу, а также рассказал о вероятности такого сценария китайскому коллеге Яну Цзечи в телефонном разговоре в среду.

Рабочий визит Байдена в Японию и Южную Корея пройдет с 20 по 24 мая. В Южной Корее американский президент встретится с недавно избранным президентом страны Юн Сок Ёлем и посетит демилитаризованную зону, разделяющую Северную и Южную Кореи.