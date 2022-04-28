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Байден в мае отправится в Японию и Южную Корею

Первыми азиатскими странами, которые посетит Джо Байден в должности президента США станут Япония и Южная Корея, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Рабочие поездки продлятся с 20 по 24 мая. В Южной Кореи американский президент встретится с недавно избранным президентом страны Юн Сок Ёлемом. В Токио Байден проведет переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, также собирается встретиться с представителями Японии, Австралии и Индии в рамках диалога Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности), рассказали в Белом доме.

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Основная цель визитов — «дальнейшее углубление связей между правительствами, экономиками и народами», — говорится в заявлении Псаки.

Агентство Yonhap уточнило, что Байден посетит Корею с первым официальным визитом 20 — 22 мая, саммит запланирован на 21 мая.

CNN отмечает, что четырехдневная поездка в Азию приходится на критический момент президентства Байдена, поскольку он «стремится объединить США и их союзников» на фоне ситуации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что хотел бы, чтобы Байден посетил Киев. Однако лидер США на предложение украинского президента ответил, что не знает, посетит ли он Украину во время специальной военной операции.

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При этом, 14 апреля Байдена спросили, готов ли он отправить на Украину с визитом высокопоставленных американских чиновников. Тот ответил, что вопрос решается. А на вопрос, готов ли он сам поехать на Украину, президент США ответил утвердительно. Но уже 18 апреля пресс-секретарь Белого дома сообщила, что визит Байдена на Украину пока не планируется.

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Джо Байден Япония Южная Корея
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