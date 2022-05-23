В Госдуме заявили о скором рассмотрении вопроса о лишении Рашкина мандата
Депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина в скором времени, сообщил РБК председатель комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и мандатным вопросам Отари Аршба.
«Как только поступят материалы, комиссия подготовит постановление и вынесет его на рассмотрение палаты. Если документы придут оперативно, то рассмотрим их на этой неделе, если задержатся — то после региональной недели», — сказал Аршба.
Депутат отметил, что комиссия не вправе обсуждать законность или незаконность судебного решения. Согласно закону «О статусе сенатора и депутата Госдумы Федерального собрания», основанием для досрочного прекращения полномочий депутата является вступление в законную силу обвинительного приговора суда, добавил он.
В апреле Калининский районный суд Саратовской области осудил Рашкина на три года условно по делу о незаконной охоте. Депутата обвиняли по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору). Позже он подал апелляцию, однако суд оставил приговор без изменений.
Рашкина задержали сотрудники охотнадзора в Саратовской области в конце октября 2021 года. В багажнике машины, за рулем которой он находился, была найдена разделанная туша лося. Разрешения на отстрел животного у депутата не было, при этом на месте разделки туши были обнаружены ружье с прицелом ночного видения, патроны к нему и охотничий билет на имя Рашкина.
В начале депутат говорил, что вместе в товарищем нашел уже убитое животное и решил его забрать. Однако позже изменил свою версию произошедшего и утверждал, что друзья предложили ему поохотиться и уверяли, что у них есть для этого все необходимые разрешения.
В конце ноября Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности, что позволило открыть против него уголовное дело.
В конце 2021 года депутата на полтора года лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тыс. руб., так как во время задержания он отказался проходить медосвидетельствование, чтобы проверить, употреблял ли он алкоголь. Сам Рашкин заявлял, что был трезв, и не стал проходить проверку на опьянение, так как боялся фальсификации результатов.