Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 60,39 (-0,51) Инвестиции, 16:15
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 58,21 (-0,68) Инвестиции, 16:15
Четырехкратного чемпиона «Формулы-1» обокрали в Испании Спорт, 21:15
Бывший «Русский дом» в Давосе заняли под выставку украинских фотографов Политика, 21:09
В Госдуме заявили о скором рассмотрении вопроса о лишении Рашкина мандата Политика, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:07
Didi уйдет с Нью-Йоркской фондовой биржи, потеряв 90% капитализации Инвестиции, 21:05
Роскомнадзор составил протоколы о «фейках» на The New Times и Альбац Технологии и медиа, 20:57
Хакеры, взломы и DDos: критические моменты для бизнеса РБК и МегаФон, 20:46
«Арсеналу» после вылета из Премьер-лиги отказали в выдаче лицензии Спорт, 20:45
Первое азиатское турне Байдена ознаменовалось выпадами в адрес Китая Политика, 20:40
Новый внедорожник Mercedes будет разворачиваться на месте как танк: видео Авто, 20:33
Клуб Рыболовлева получит €35 млн после продления контракта Мбаппе с ПСЖ Спорт, 20:24
Владимир Литвиненко передал почти всю долю в «ФосАгро» жене Бизнес, 20:09
Москва возьмет шефство над Донецком и Луганском Политика, 20:04
Пашинян и Алиев поручили создать комиссии по границе в Карабахе Политика, 20:02
Политика ,  
0 

В Госдуме заявили о скором рассмотрении вопроса о лишении Рашкина мандата

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Рашкина могут рассмотреть на этой неделе или после региональной недели, рассказал депутат Отари Аршба. Ранее Рашкина приговорили к трем годам условно по делу о незаконной охоте
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина в скором времени, сообщил РБК председатель комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и мандатным вопросам Отари Аршба.

«Как только поступят материалы, комиссия подготовит постановление и вынесет его на рассмотрение палаты. Если документы придут оперативно, то рассмотрим их на этой неделе, если задержатся — то после региональной недели», — сказал Аршба.

Депутат отметил, что комиссия не вправе обсуждать законность или незаконность судебного решения. Согласно закону «О статусе сенатора и депутата Госдумы Федерального собрания», основанием для досрочного прекращения полномочий депутата является вступление в законную силу обвинительного приговора суда, добавил он.

Рашкину дали три года условно по делу о незаконной охоте
Общество
Валерий Рашкин

В апреле Калининский районный суд Саратовской области осудил Рашкина на три года условно по делу о незаконной охоте. Депутата обвиняли по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору). Позже он подал апелляцию, однако суд оставил приговор без изменений.

Рашкина задержали сотрудники охотнадзора в Саратовской области в конце октября 2021 года. В багажнике машины, за рулем которой он находился, была найдена разделанная туша лося. Разрешения на отстрел животного у депутата не было, при этом на месте разделки туши были обнаружены ружье с прицелом ночного видения, патроны к нему и охотничий билет на имя Рашкина.

Кого Госдума лишала депутатской неприкосновенности. Фотогалерея
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Pro
МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит
Статьи
Pro
Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм
Статьи
Pro
Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках
Статьи
Pro
Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le
Статьи
Pro
Фото: Paz Arando/Unsplash На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода
Статьи
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Фото: Michael Fortsch / Unsplash Как Украина осваивает криптовалюты на фоне российской спецоперации
Статьи
Pro
Фото: Levon Vardanyan / Unsplash Новый бизнес за несколько дней: как открыть компанию в Армении
Статьи

В начале депутат говорил, что вместе в товарищем нашел уже убитое животное и решил его забрать. Однако позже изменил свою версию произошедшего и утверждал, что друзья предложили ему поохотиться и уверяли, что у них есть для этого все необходимые разрешения.

В конце ноября Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности, что позволило открыть против него уголовное дело.

В конце 2021 года депутата на полтора года лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тыс. руб., так как во время задержания он отказался проходить медосвидетельствование, чтобы проверить, употреблял ли он алкоголь. Сам Рашкин заявлял, что был трезв, и не стал проходить проверку на опьянение, так как боялся фальсификации результатов.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
Валерий Рашкин КПРФ досрочное прекращение полномочий депутат Госдума
Материалы по теме
Суд отклонил апелляцию Рашкина по делу об охоте на лося
Политика
Рашкину дали три года условно по делу о незаконной охоте
Общество
Депутата Рашкина лишили водительских прав на 1,5 года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter