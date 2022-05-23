Суд отклонил апелляцию Рашкина по делу об охоте на лося
Саратовский областной суд в понедельник оставил без изменения приговор Калининского районного суда депутату Госдумы Валерию Рашкину по делу о незаконной охоте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
«Решение суда первой инстанции оставлено без изменений», — говорится в сообщении.
Таким образом приговор Рашкину вступил в законную силу.
Защита Рашкина не согласилась с решением Саратовского суда. По словам его адвоката Константина Лазарева, основную часть правонарушения Рашкин совершил один, а ему вменяют незаконную охоту по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору).
«Это несправедливо. Самое главное и опасное с точки зрения последствий действие Рашкин совершил в одиночку. А ему вменяют часть вторую по формальным признакам», — сказал Лазарев в разговоре с РБК.
Рашкина задержали сотрудники охотнадзора в Саратовской области в конце октября 2021 года. В багажнике машины, за рулем которой он находился, была найдена разделанная туша лося. Разрешения на отстрел животного у депутата не было. Позже на месте разделки туши были обнаружены ружье с прицелом ночного видения, патроны к нему и охотничий билет на имя Рашкина.
В конце ноября Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности.
Депутата обвиняли по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору). Он получил три года условно. Гособвинение запрашивало для Рашкина 3,5 года условно, защита просила прекратить уголовное преследование и назначить штраф. Рашкин признал вину.