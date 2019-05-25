Дуров заявил о попытках властей взломать писавших о храме в Екатеринбурге

Ранее Meduza сообщила о попытке взлома аккаунтов нескольких российских журналистов, одним из которых оказался сотрудник издания Дмитрий Андреев. Ему пришло сообщение с кодом для входа в Telegram, однако он не запрашивал этот код. О попытке взлома также заявили шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев, главред издания «Между строк» Наталья Вахонина, заместитель главного редактора Ura.ru Антон Ольшанников, а также автор Telegram-канала о новостях Екатеринбурга Андрей Варкетин и глава екатеринбургского коммуникационного агентства Magic Inc Платон Маматов.

В разговоре с TJournal Колезев отметил, что не будет обращаться в полицию. «Первым делом в голову приходит, что это как-то связано со сквером, просто потому что это самая главная история сейчас, и все взламываемые журналисты об этом писали и пишут, но это просто гипотеза», — заявил он.

С 13 мая в Екатеринбурге прошло несколько несогласованных акций, участники которых выступали против строительства храма в парке у Театра драмы. На месте присутствовали сотрудники ОМОНа, несколько десятков демонстрантов получили административные аресты.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на ситуацию и предложил провести опрос. После этого городская администрация начала сбор предложений от граждан по возможным площадках для храма.

Согласно опросу ВЦИОМ от 22 мая, против строительства храма в сквере у Театра драмы выступают 74% екатеринбуржцев. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что результаты опроса дают основания исключить сквер у Театра драмы из списка мест для возможного строительства храма.