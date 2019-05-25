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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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Дуров заявил о попытках властей взломать писавших о храме в Екатеринбурге
По словам Дурова, российские власти попытались взломать аккаунты нескольких журналистов, освещавших несогласованные акции протеста в Екатеринбурге. Получить доступ к данным не удалось
Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти России попытались взломать аккаунты журналистов, которые освещали протесты в Екатеринбурге из-за строительства храма.

«Сегодня российские власти пытались взломать [аккаунты] четырех журналистов, освещающих протесты Екатеринбурге. К счастью, все эти попытки провалились из-за двухфакторной верификации», — написал Дуров.

Случившееся напоминает нам о том, что власти авторитарных стран ни перед чем не остановятся чтобы нарушить конфиденциальность своих граждан», считает Дуров. Он посоветовал жителям таких государств проверить, используют ли они двухфакторную верификацию.

Дуров не уточнил, какие именно органы власти по его данным осуществили попытку взлома.

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Ранее Meduza сообщила о попытке взлома аккаунтов нескольких российских журналистов, одним из которых оказался сотрудник издания Дмитрий Андреев. Ему пришло сообщение с кодом для входа в Telegram, однако он не запрашивал этот код. О попытке взлома также заявили шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев, главред издания «Между строк» Наталья Вахонина, заместитель главного редактора Ura.ru Антон Ольшанников, а также автор Telegram-канала о новостях Екатеринбурга Андрей Варкетин и глава екатеринбургского коммуникационного агентства Magic Inc Платон Маматов.

В разговоре с TJournal Колезев отметил, что не будет обращаться в полицию. «Первым делом в голову приходит, что это как-то связано со сквером, просто потому что это самая главная история сейчас, и все взламываемые журналисты об этом писали и пишут, но это просто гипотеза», — заявил он.

С 13 мая в Екатеринбурге прошло несколько несогласованных акций, участники которых выступали против строительства храма в парке у Театра драмы. На месте присутствовали сотрудники ОМОНа, несколько десятков демонстрантов получили административные аресты.

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Президент России Владимир Путин обратил внимание на ситуацию и предложил провести опрос. После этого городская администрация начала сбор предложений от граждан по возможным площадках для храма.

Согласно опросу ВЦИОМ от 22 мая, против строительства храма в сквере у Театра драмы выступают 74% екатеринбуржцев. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что результаты опроса дают основания исключить сквер у Театра драмы из списка мест для возможного строительства храма.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Павел Дуров, Telegram
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