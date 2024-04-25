Захарова объяснила вето России на резолюцию США по ядерному оружию в космосе

Захарова объяснила вето России на резолюцию США по безопасности в космосе

Россия выступила против резолюции США и Японии о запрете размещения оружия в космосе из-за попытки Вашингтона через Совет безопасности ООН создать новые правовые обязательства в области космической безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале.

Так дипломат прокомментировала вето, которое Москва наложила на документ в ходе заседания Совбеза 24 апреля, и суть поправок к резолюции со стороны России и КНР.

«Выступили против проекта также в связи с попыткой США создать путем задействования площадки СБ ООН новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности, выходящие за рамки действующих договоров и соглашений (прежде всего, Договора о космосе 1967 года)», — написала она.

Поправки Москвы и Пекина к документу предусматривали принятия мер для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида, подчеркнула Захарова. Принятие резолюции без этого предложения, по словам представителя МИД, создало бы негативный прецедент.

24 апреля Россия наложила вето на резолюцию США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Москва — единственный член Совбеза ООН, который проголосовал против документа, Китай воздержался от голосования. Остальные 13 стран поддержали проект.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Россия призывает к запрету любого вида вооружения в космосе и готова «хоть завтра» подписать соответствующий договор, подчеркнул дипломат.

По его словам, западные страны не готовы подписывать такой договор. США и их союзники заявляли о планах, которые «включают размещение оружия, в частности, ударных боевых систем, в космическом пространстве», подчеркнул Небензя.

Россия продолжит работу с Совбезом ООН по теме размещения оружия в космосе. Москва представит свой вариант соглашения по запрету милитаризации космического пространства в ближайшее время, добавил российский постпред.