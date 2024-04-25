 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Захарова объяснила вето России на резолюцию США по безопасности в космосе

Захарова объяснила вето России на резолюцию США по ядерному оружию в космосе

Россия выступила против резолюции США и Японии о запрете размещения оружия в космосе из-за попытки Вашингтона через Совет безопасности ООН создать новые правовые обязательства в области космической безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале.

Так дипломат прокомментировала вето, которое Москва наложила на документ в ходе заседания Совбеза 24 апреля, и суть поправок к резолюции со стороны России и КНР.

«Выступили против проекта также в связи с попыткой США создать путем задействования площадки СБ ООН новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности, выходящие за рамки действующих договоров и соглашений (прежде всего, Договора о космосе 1967 года)», — написала она.

Поправки Москвы и Пекина к документу предусматривали принятия мер для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида, подчеркнула Захарова. Принятие резолюции без этого предложения, по словам представителя МИД, создало бы негативный прецедент. 

Почему в США стали говорить о российском ядерном оружии в космосе
Политика
Джон Кирби

24 апреля Россия наложила вето на резолюцию США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Москва — единственный член Совбеза ООН, который проголосовал против документа, Китай воздержался от голосования. Остальные 13 стран поддержали проект.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Россия призывает к запрету любого вида вооружения в космосе и готова «хоть завтра» подписать соответствующий договор, подчеркнул дипломат.

По его словам, западные страны не готовы подписывать такой договор. США и их союзники заявляли о планах, которые «включают размещение оружия, в частности, ударных боевых систем, в космическом пространстве», подчеркнул Небензя.

Россия продолжит работу с Совбезом ООН по теме размещения оружия в космосе. Москва представит свой вариант соглашения по запрету милитаризации космического пространства в ближайшее время, добавил российский постпред.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Василий Небензя Россия космос ООН Мария Захарова ядерное оружие
Материалы по теме
Россия наложила вето на резолюцию ООН о запрете ядерного оружия в космосе
Политика
Почему в США стали говорить о российском ядерном оружии в космосе
Политика
В США заявили о создании Россией и Китаем оружия для поражения спутников
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 24 апр, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 24 апр, 17:11
На юге Италии нашли доримский некрополь VIII—VII вв. до нашей эры Общество, 01:50
МИД объяснил недопуск россиян на рейсы из Турции в Мексику давлением США Политика, 01:31
Аналитики заявили о риске для доллара из-за конфискации активов России Политика, 01:05
Захарова объяснила вето России на резолюцию США по безопасности в космосе Политика, 00:46
В Варшаве в течение месяца будут включать сигналы тревоги для проверки Политика, 00:40
СК отчитался о постановке бывших мигрантов на воинский учет в Дагестане Общество, 00:26
«Эксперимент удался». Что говорят об итогах плей-офф КХЛ Спорт, 00:00
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
АКРА оценила эффект для бюджета от налоговой реформы Экономика, 00:00
Хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу в Аденском заливе Политика, 24 апр, 23:38
ЕК предложит санкции из-за торговли Северной Кореи с Россией Политика, 24 апр, 23:14
Россия наложила вето на резолюцию ООН о запрете ядерного оружия в космосе Политика, 24 апр, 23:10
В США подтвердили распоряжение Байдена передать Украине ракеты ATACMS Политика, 24 апр, 23:03
Общественники рассказали о содержании замминистра обороны Иванова в СИЗО Политика, 24 апр, 22:48
Белый дом не исключил «тактические успехи» России, несмотря на помощь ВСУ Политика, 24 апр, 22:42