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Издательство объяснило черные полосы вместо текста в книге Карнеро

АСТ назвало черные полосы вместо текста в книге Карнеро «честным решением»
Издательство АСТ назвало перечеркнутый текст в биографии Пьера Паоло Пазолини более честным решением, чем его полное удаление. Сохранение первоначального варианта книги несло для компании риск административной ответственности
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Часть текста в русском издании книги Роберто Карнеро «Пазолини. Умереть за идеи» была закрашена черным, так как это «более честный выбор, чем просто вырезать абзацы, будто их в книге и не было», заявило издательство АСТ.

Компания заявила, что пошла на это из-за риска по административной статье о пропаганде нетрадиционных отношений.

«Такое решение не является универсальным. Как правило, зарубежные издатели нон-фикшна не соглашаются на сокращения и правки оригинального текста рукописи. Однако в данном случае правообладатель одобрил предложение издательства АСТ, текущая версия в России вышла с их разрешения», — говорится в заявлении, которое издательство распространило в телеграм-канале.

О том, что издательство АСТ закрасило черным пятую часть биографии Пьера Паоло Пазолини, ранее сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». В книге, как следует из опубликованных фотографий, закрашены несколько страниц и конкретных предложений, где упоминаются детали биографии и отрывки интервью, в том числе связанные с нетрадиционной ориентацией Пазолини. Закон о запрете пропаганды ЛГБТ (Верховный суд признал экстремистскими и запретил «международное общественное движение ЛГБТ») и демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений детям был принят в 2022 году.

Решение редакции, по словам представителя АСТ, было вынужденным, «чтобы издание могло увидеть свет». Подобная практика — выпускать книги с заретушированными фрагментами, которые не соответствуют требованиям законодательства — уже широко применяется в российских издательствах, настаивают в АСТ.

«Благодаря наличию скрытых фрагментов зарождается перекличка исходного текста с современным контекстом, в котором мы живем здесь и сейчас, — говорится в сообщении издательства. — Кроме того, книга становится артефактом эпохи, атрибутом перфоманса, художественного высказывания. Неслучайно и название серии, в которой вышло издание — «Картина времени». Возможно, сигнальный экземпляр книги в скором времени станет экспонатом одного из музеев современного искусства».

Ранее, 22 апреля, АСТ остановила продажи книг «Наследие» Владимира Сорокина, «Дом на краю света» Майкла Каннингема и «Комната Джованни» Джеймса Болдуина. Это решение в компании объяснили результатами проверки этих произведений в Экспертном центре при Российском книжном союзе (РКС), в котором говорилось, что они «содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации». На следующий день стало известно, что Пресненская межрайонная прокуратура АСТ по поводу романов «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихара и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер. Претензии были основаны на кратком содержании книг, опубликованном в интернете. В итоге их также сняли с продажи.

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книги запрещенные книги Издательство АСТ цензура
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