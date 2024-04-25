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Политика ,  
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Президент Польши позвал премьера обсудить размещение ядерного оружия НАТО

Президент и премьер Польши обсудят размещение ядерного оружия НАТО 1 мая
Президент и премьер Польши 1 мая обсудят вопрос о размещении ядерного оружия НАТО в республике. В МИД России предупреждали, что в случае реализации этого сценария такие объекты станут военной целью Москвы
Анджей Дуда и Дональд Туск (слева направо)
Анджей Дуда и Дональд Туск (слева направо) (Фото: Damian Burzykowski / Global Look Press)

Президент Польши Анджей Дуда рассказал журналистам о приглашении премьера Дональда Туска на беседу 1 мая о размещении ядерного оружия НАТО в республике. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции в сейме, его слова приводит Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

«Я надеюсь обсудить с премьер-министром вопрос Nuclear Sharing (программа совместного использования ядерного оружия странами НАТО. — РБК), который он хотел обсудить со мной», — сказал Дуда. Еще одной темой встречи станет предстоящее председательство Польши в Евросоюзе, заявил он. «Я надеюсь на хорошую встречу», — добавил глава государства.

Ранее Дуда в интервью Fakt заявил об обсуждении в ходе своего визита в Вашингтон вопроса размещения ядерного оружия США в Польше и готовности к такому сценарию. Он объяснил это «милитаризацией» Калининградской области и появлением тактического ядерного оружия России в Белоруссии.

МИД Польши заявил, что решения о размещении ядерного оружия в стране нет
Политика
Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

Комментируя эти слова, Туск заявил, что ждет встречи с Дудой, пишет DGP. Он подчеркнул, что подобные инициативы должны быть «очень хорошо подготовлены».

НАТО не имеет планов по размещению ядерного оружия в Польше, заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, организация не ищет конфликта с Россией, но планирует обеспечить безопасность стран-членов.

В Кремле пообещали принять военные меры для безопасности России в случае участия Варшавы в Nuclear Sharing. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что при размещении ядерных объектов НАТО на территории Польши они станут военной целью Москвы. Он также отметил, что в России следят за дискуссиями в Варшаве на этот счет.

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Теги
Юлия Овчинникова
Польша НАТО Дональд Туск Анджей Дуда ядерное оружие
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