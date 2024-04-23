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Политика ,  
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Столтенберг исключил размещение НАТО ядерного оружия в Польше

Столтенберг: НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Польше
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

НАТО не планирует размещать ядерное оружие США в Польше, как и менять конфигурацию ядерных сил, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком в Варшаве. Трансляцию вел телеканал Sky News.

«У НАТО никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО», — ответил он на вопрос о планах альянса расширить область дислокации ядерного оружия НАТО.

Из 32 стран НАТО ядерным оружием располагают три — это США, Великобритания и Франция. При этом американское ядерное оружие размещено в нескольких европейских странах — Италии, Германии, Турции, Бельгии и Нидерландах.

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Анджей Дуда

Накануне президент Польши Анджей Дуда после визита в США заявил в интервью Fakt, что страна готова разместить у себя американское ядерное оружие. Он объяснил это тем, что Россия «все больше милитаризирует» Калининградскую область и разместила свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Позднее глава польского МИДа Радослав Сикорский отметил, что решение по этому поводу не принято.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ заявила, что при размещении на территории Польши ядерного оружия США оно сразу пополнит список легитимных целей для поражения в случае прямого военного столкновения с НАТО. В Кремле заверили, что военные примут необходимые меры для обеспечения безопасности.

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Теги
Польша НАТО Йенс Столтенберг
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