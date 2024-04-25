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Политика ,  
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МИД назвал военной целью России возможные ядерные объекты НАТО в Польше

Замглавы МИДа Рябков: ядерные объекты НАТО в Польше станут военной целью России
Расширение ядерной миссии НАТО носит «дестабилизирующий и угрожающий» характер, такие объекты в Польше станут военными целями для России, заявили в МИДе. Ранее польский лидер объявил о готовности разместить ядерное оружие США
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Ядерные объекты НАТО при размещении в Польше станут военной целью России, заявил ТАСС замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

«Все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане», — сказал он. По словам Рябкова, расширение ядерной миссии НАТО носит «дестабилизирующий и угрожающий» характер. Замглавы МИДа отметил, что в Москве следят за дискуссиями в Варшаве по этому вопросу.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью Fakt заявил о готовности разместить в республике ядерное оружие США. По его словам, он обсуждал эту тему в ходе своего визита в Вашингтон. Необходимость в таких мерах Дуда объяснил «милитаризацией» Калининградской области и размещением тактического ядерного оружия России в Белоруссии. Как позднее уточнил глава МИД Польши Радослав Сикорский, в Варшаве не приняли решение по этому поводу.

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Анджей Дуда
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии планов по размещению ядерного оружия в Польше. Он также отметил, что альянс не ищет конфликта с Москвой, но намерен обеспечить безопасность стран-членов.

Членами НАТО являются 32 страны, три из них обладают ядерным оружием — это США, Франция и Великобритания. Вместе с тем американское ядерное оружие размещено в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции.

В Кремле ранее пообещали принять военные меры для безопасности России в случае размещения ядерного оружия США в Польше.

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Юлия Овчинникова
Россия Польша НАТО МИД Сергей Рябков ядерные объекты
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