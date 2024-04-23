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Политика ,  
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МИД Польши заявил, что решения о размещении ядерного оружия в стране нет

Глава МИД Польши: решение о размещении ядерного оружия пока не принято

Совет министров Польши не обсуждал вопрос размещения ядерного оружия на территории страны, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, пишет Polska Agencja Prasowa.

Ранее в интервью газете в интервью газете Fakt после визита в США президент страны Анджей Дуда заявил, что Польша готова разместить у себя американское ядерное оружие. Он объяснил это тем, что Россия «все больше милитаризирует» Калининградскую область и разместила свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

«Пока такого обсуждения в совете министров не было. Хочу напомнить, что в соответствии с конституцией республики Польша именно совет министров проводит польскую внешнюю политику», — сказал он.

Сикорский подчеркнул серьезность такого решения и добавил, что оно должно обсуждаться в совете министров.

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На заявление польского президента пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что российские военные «любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность».

МИД отметил, что Россия в своем военном планировании относится к Польше «с особым вниманием и сообразно тем угрозам, которые возникают».

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Теги
Польша ядерное оружие Радослав Сикорский Анджей Дуда
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