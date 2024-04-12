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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко отказался поверить, что французы «полезут» защищать украинцев

Лукашенко назвал смехом предположение, что французы будут защищать Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Kiran Ridley / Getty Images
Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Французские военные не полезут защищать граждан Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фрагмент его разговора с журналистами в Москве опубликовал в своем телеграм-канале корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«Французы будут защищать Украину. Слушайте, смех. Это все разговоры. Никакие французы туда не полезут, и никто защищать не будет», — сказал белорусский президент.

По его мнению, лидеры западных стран таким образом пытаются его с Путиным запугать.

Комментируя сообщения о возможном участии Белоруссии в боевых действиях на Украине, Лукашенко ответил, что это «из той оперы», в которой он с российским президентом захватывают Европу, Польшу и Прибалтику. «Мы [с Путиным] никогда даже не обсуждали этот вопрос», — добавил он.

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Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В конце февраля после неформального саммита в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «нельзя исключать» вероятную отправку западных войск на Украину в будущем. Он также отметил, что консенсуса по этому вопросу нет. Позднее президент Франции допустил проведение наземной операции против России.

С ним не согласились многие политики западных стран. В Кремле отметили, что участие в конфликте на Украине западных военных неизбежно приведет к противостоянию Москвы и НАТО.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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