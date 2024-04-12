Лукашенко отказался поверить, что французы «полезут» защищать украинцев

Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Французские военные не полезут защищать граждан Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фрагмент его разговора с журналистами в Москве опубликовал в своем телеграм-канале корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«Французы будут защищать Украину. Слушайте, смех. Это все разговоры. Никакие французы туда не полезут, и никто защищать не будет», — сказал белорусский президент.

По его мнению, лидеры западных стран таким образом пытаются его с Путиным запугать.

Комментируя сообщения о возможном участии Белоруссии в боевых действиях на Украине, Лукашенко ответил, что это «из той оперы», в которой он с российским президентом захватывают Европу, Польшу и Прибалтику. «Мы [с Путиным] никогда даже не обсуждали этот вопрос», — добавил он.

В конце февраля после неформального саммита в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «нельзя исключать» вероятную отправку западных войск на Украину в будущем. Он также отметил, что консенсуса по этому вопросу нет. Позднее президент Франции допустил проведение наземной операции против России.

С ним не согласились многие политики западных стран. В Кремле отметили, что участие в конфликте на Украине западных военных неизбежно приведет к противостоянию Москвы и НАТО.