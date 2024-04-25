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Военная операция на Украине ,  
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Британия заметила выросшую эффективность ударов России

Адмирал Радакин: Россия увеличила эффективность ударов по Украине в 2023 году
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские войска сейчас эффективнее наносят удары, чем год назад, но и «превозносить Россию» не стоит, считает начальник британских вооруженных сил. Шойгу заявлял, что армия контролирует инициативу на всем протяжении передовой
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Страны НАТО выражают готовность увеличить финансирование Украины, Киев ожидает стабилизации ситуации на передовой благодаря американской помощи, но и Россия тем временем добивается успехов, заявил начальник британских вооруженных сил, адмирал Энтони Радакин в интервью Financial Times.

«Вы должны признать, что Россия смогла нанести более эффективные удары на дальние расстояния, чем в 2023 году», — указал Радакин.

Адмирал вместе с тем не согласился с критикой в адрес западных стран насчет того, что они не сформировали всеобъемлющий «великолепный план» по достижению Украиной победы, а вместо этого только помогают Киеву не проиграть.

Вместе с тем, по его мнению, стоит перестать «превозносить Россию» и верить, что у нее «каким-то образом есть серьезные преимущества». «Украина обретает больше возможностей для нанесения дальних ударов <...>, ее способность продолжать глубокие операции [все больше] будет становиться особенностью» конфликта, сказал Радакин.

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Политика
Фото:Александр Ратушняк / Reuters

Минобороны России отчитывалось о владении инициативой по всей линии боевого соприкосновения. «Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны», — говорил министр Сергей Шойгу. Он предупредил, что российские войска усилят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине.

Удары, как сообщали в Минобороны, наносятся «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В этом году ведомство неоднократно отчитывалось о массированных ударах по целям на Украине с применением таких видов вооружения.

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Британия заметила выросшую эффективность ударов России
Британия заметила выросшую эффективность ударов России

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