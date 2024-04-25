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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Матвиенко исключила «закручивание гаек» в России

Спикер Совфеда Матвиенко: закручивания гаек в России не будет
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Россия не может вернуться к тоталитаризму, это недопустимо, страна уже прошла этот опыт и долго избавлялась от последствий, заявила Матвиенко, комментируя призывы к «закручиванию гаек»
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Правительство России не намерено ужесточать законодательство в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», страна настроена на развитие, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости».

«Я хочу сказать, что планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий. И второе тоталитарное государство никогда не может быть в XXI веке в странах, которые настроены на развитие», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула: обеспечение безопасности граждан — ключевая задача для любого государства, следует делать для этого все необходимое, но «никогда нельзя под давлением, на эмоциях принимать важные государственные решения». Она призвала создать свободные условия для развития экономики, для малого и среднего бизнеса, для творческой интеллигенции «и так далее».

«Так что не беспокойтесь, закручивания гаек не будет», — пообещала спикер Совфеда.

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Теракт в «Крокусе» произошел около месяца назад, 22 марта. Несколько вооруженных людей ворвались в концертный зал, вели беспорядочный огонь по посетителям и сотрудникам, подожгли здание и скрылись. Погибли 145 человек, 55 пострадали. Арестованы более десяти человек.

Ответственность взяла на себя ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Российские власти указывали на возможное наличие «украинского следа», США и Украина отвергают эти подозрения.

После атаки в российском обществе возобновилась дискуссия об ужесточении законодательства, в частности — возвращения применения смертной казни. Так, бывший президент Дмитрий Медведев говорил, что террористы понимают только ответный террор, а «никакие суды и расследования не помогут». Он также призывал «убить всех причастных» к нападению.

Президент Владимир Путин подчеркивал необходимость «справедливого возмездия» за теракт и говорил о желании «покарать всех виновников». Вместе с тем, подчеркивал он, расследование должно вестись «в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности».

В 2009 году Конституционный суд России признал невозможным назначение смертной казни, мотивировав это сформированными «устойчивыми гарантиями прав человека» после длительного моратория и правовым режимом, направленным на ее отмену в качестве исключительной меры наказания.

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Валентина Матвиенко Совет Федерации тоталитаризм
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
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