Медведев призвал к «тотальной казни террористов» после нападения в Москве

По словам Дмитрия Медведева, на смерти нужно отвечать казнями террористов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Дмитрий Медведев в своем Telegram прокомментировал нападение на посетителей «Крокус Сити Холла». Он заявил, что террористы понимают только ответный террор.

«Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт», — написал он.

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По словам Медведева, невозможно будет иначе поступать и с идейными вдохновителями теракта, если окажется, что нападавшие являются «террористами киевского режима». «Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние», — добавил он.

«Смерть за смерть», — завершил свое сообщение Медведев.

По факту нападения на «Крокус Сити Холл» возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». По данным ФСБ, погибли 40 человек. На месте находятся сотрудники спецподразделений.