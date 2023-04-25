СБУ: на Украине арестовали активы жены Медведчука на $27 млн в производителе ферросплавов

На Украине арестовали активы жены Медведчука еще на $27 млн

Речь идет о 13,7% акций Запорожского завода ферросплавов — одного из крупнейших производителей ферросплавов в Европе. Марченко владела пакетом через офшорные компании, заявила СБУ

Оксана Марченко (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Суд арестовал активы жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более $27 млн, сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

«Суд арестовал корпоративные права Оксаны Марченко в акционерном обществе «Запорожский завод ферросплавов». Общая стоимость заблокированных активов составляет более 1 млрд грн (свыше $27 млн. — РБК)», — сказано в сообщении.

Запорожский завод — один из крупнейших производителей ферросплавов в Европе. Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми «Марченко владеет через четыре офшорных компании», сообщает СБУ. В ней напомнили, что ранее суд арестовал имущество супруги Медведчука на общую сумму свыше 6 млрд грн ($163 млн).

На Украине Марченко обвиняется в финансировании действий с целью захвата власти или изменения границ Украины и объявлена в розыск. Ее муж Медведчук был главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», запрещенной в стране с июня 2022 года.

Против Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел. По обвинению в госизмене и нарушении законов ведения войны политик был отправлен под домашний арест, но в феврале 2022 года МВД Украины сообщило о бегстве политика.

12 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Медведчука задержали. Марченко тогда записала ряд видеообращений — к президенту России Владимиру Путину, президенту Турции Тайипу Эрдогану и к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду с просьбой помочь в обмене ее супруга. В сентябре 2022 года Медведчук покинул Украину в рамках обмена пленными с Россией.