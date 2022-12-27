Маск назвал прогнозы Медведева «самыми абсурдными» из слышанных им
Предприниматель Илон Маск назвал десять предсказаний на 2023 год, которые опубликовал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, самыми абсурдными, из тех, что ему встречались. Об этом Маск написал в Twitter, комментируя публикацию Медведева.
Ранее он назвал эти прогнозы «эпичными» и попросил напомнить о них через год.
«Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, они демонстрируют поразительную неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики», — написал Маск.
Медведев 26 декабря написал, что перед Новым годом люди любят делать прогнозы, а «многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных».
Десятка событий, которые по версии Медведева, могут произойти в 2023 году, выглядит так:
- Повышение цены на нефть до $150 за баррель и цены газа до $5000 за 1 тыс. куб. м.
- Возвращение Великобритании в Европейский союз.
- Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.
- Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
- Создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов).
- Война между Францией и Четвертым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.
- Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
- Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.
- Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
- Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют».
В жанре «шокирующих прогнозов» ежегодно выступают эксперты датского инвестбанка Saxo Bank — они банка каждый раз предлагают маловероятные события глобального масштаба, которые могут оказать значительное влияние на мировую экономику. В 2021 году аналитики Saxo Bank, например, прогнозировали, что в 2022 году планы по отказу от ископаемого топлива будут отложены из-за их высокой стоимости. Как оказалось, ряд европейских стран, включая Германию, в 2022 году действительно начали возвращать в строй угольную энергетику. Прогноз об инфляции в США на уровне 15% не сбылся, однако инфляция в Штатах превысила 8% и установила рекорд за последние 40 лет. В банке также предсказали очередную холодную войну, при этом ее причиной назвали развитие гиперзвуковых технологий, которые должны простимулировать космическую гонку.