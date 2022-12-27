Маск назвал прогнозы Медведева «самыми абсурдными» из слышанных им

Публикуя свои прогнозы на будущее, Медведев написал, что под новый год люди часто соревнуются в предложении «неожиданных и абсурдных» предсказаний. Маск посчитал, что прогнозы Медведева лучшие из этой категории

Илон Маск (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Предприниматель Илон Маск назвал десять предсказаний на 2023 год, которые опубликовал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, самыми абсурдными, из тех, что ему встречались. Об этом Маск написал в Twitter, комментируя публикацию Медведева.

Ранее он назвал эти прогнозы «эпичными» и попросил напомнить о них через год.

«Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, они демонстрируют поразительную неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики», — написал Маск.

Медведев 26 декабря написал, что перед Новым годом люди любят делать прогнозы, а «многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных».

Десятка событий, которые по версии Медведева, могут произойти в 2023 году, выглядит так: Повышение цены на нефть до $150 за баррель и цены газа до $5000 за 1 тыс. куб. м.

Возвращение Великобритании в Европейский союз.

Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.

Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.

Создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов).

Война между Францией и Четвертым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.

Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.

Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.

Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.

Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют».

В жанре «шокирующих прогнозов» ежегодно выступают эксперты датского инвестбанка Saxo Bank — они банка каждый раз предлагают маловероятные события глобального масштаба, которые могут оказать значительное влияние на мировую экономику. В 2021 году аналитики Saxo Bank, например, прогнозировали, что в 2022 году планы по отказу от ископаемого топлива будут отложены из-за их высокой стоимости. Как оказалось, ряд европейских стран, включая Германию, в 2022 году действительно начали возвращать в строй угольную энергетику. Прогноз об инфляции в США на уровне 15% не сбылся, однако инфляция в Штатах превысила 8% и установила рекорд за последние 40 лет. В банке также предсказали очередную холодную войну, при этом ее причиной назвали развитие гиперзвуковых технологий, которые должны простимулировать космическую гонку.