Медведев заявил о больном мире на пороге глобальной войны

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Мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны, но этого еще можно избежать, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые»

По его словам, в мире сегодня «действительно многое не так», а многих людей больше волнуют вопросы изменения климата, чем перспектива оказаться в эпицентре ядерного взрыва. Такая перспектива, указал Медведев, сегодня вполне реальна.

Он отметил, что Запад не услышал обеспокоенности России в сфере безопасности, которые образовались после распада СССР, а напротив, стали размещать вокруг России еще больше военных баз, а также «начали втаскивать» в НАТО «заболевшую Украину». «Поэтому мир болен и, вполне вероятно она находится на пороге новой мировой войны», — подчеркнул зампред Совбеза и добавил, что такая война не является неизбежной.

Политик напомнил, что исторически империи, такие как СССР, не распадались без последующих войн. «И хотя мы старались и нам удавалось избегать войны почти 30 лет, она все-таки пришла <...> Нам навязали войну, по-сути являющуюся следствием распада СССР с одной стороны, а с другой стороны [являющуюся] гибридной формой гражданской войны, в результате которой столкнули разные части единого народа», — считает Медведев.

Также он указал, что ядерное оружие имеет непреходящее значение для существования России — «это та самая скрепа, которая собирает государство».

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