Медведев заявил о больном мире на пороге глобальной войны
Мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны, но этого еще можно избежать, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые»
По его словам, в мире сегодня «действительно многое не так», а многих людей больше волнуют вопросы изменения климата, чем перспектива оказаться в эпицентре ядерного взрыва. Такая перспектива, указал Медведев, сегодня вполне реальна.
Он отметил, что Запад не услышал обеспокоенности России в сфере безопасности, которые образовались после распада СССР, а напротив, стали размещать вокруг России еще больше военных баз, а также «начали втаскивать» в НАТО «заболевшую Украину». «Поэтому мир болен и, вполне вероятно она находится на пороге новой мировой войны», — подчеркнул зампред Совбеза и добавил, что такая война не является неизбежной.
Политик напомнил, что исторически империи, такие как СССР, не распадались без последующих войн. «И хотя мы старались и нам удавалось избегать войны почти 30 лет, она все-таки пришла <...> Нам навязали войну, по-сути являющуюся следствием распада СССР с одной стороны, а с другой стороны [являющуюся] гибридной формой гражданской войны, в результате которой столкнули разные части единого народа», — считает Медведев.
Также он указал, что ядерное оружие имеет непреходящее значение для существования России — «это та самая скрепа, которая собирает государство».
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