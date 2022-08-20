Итальянская Enel оценила потери от продажи бизнеса в России в €527 млн

После ухода с российского рынка Enel понесет убытки в размере €527 млн. Российскую дочку компании — «Энел Россия», — купят ЛУКОЙЛ и «Газпромбанк — Фрезия» за €137 млн

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Итальянский энергетический концерн Enel оценил издержки от продажи своей доли в «Энел Россия» в €527 млн, говорится в отчете компании за первое полугодие.

«Стоимость активов «Энел России» была скорректирована до уровня ожидаемой цены сделки в €137 млн с признанием убытка в размере €527 млн», — сказано в документе.

По такой цене российскую «дочку» купят ЛУКОЙЛ и «Газпромбанк — Фрезия». После завершения продажи активов компания ожидает дополнительных издержек.

Ранее в компании отмечали, что продажа российского бизнеса должна оказать положительное влияние на солидированный чистый долг группы в размере €550 млн.

Итальянская Enel являлась основным акционером «Энел Россия» с долей 56,4%. По данным Bloomberg, «Энел Россия» приносит итальянской материнской компании немногим более 1% валовой прибыли.

Читайте на РБК Pro Pro Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют Статьи Pro Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Инструкции Pro Только ничего не меняйте: почему оправдан консерватизм в дизайне Только ничего не меняйте: почему оправдан консерватизм в дизайне Статьи Pro Пять упражнений для красивой осанки Пять упражнений для красивой осанки Инструкции Pro «Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании «Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании Статьи Pro x The Economist Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist Статьи Pro Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе Инструкции Pro Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников Статьи

В середине июня Enel объявила о продаже своей доли (56,43%) в российской дочке «Энел Россия». Остальные 43,57% принадлежат зарегистрированной на Кипре UROC Limited (7,4%), «РФПИ Управление инвестициями» (5,54%) и прочим миноритарным акционерам (30,63%). «Энел Россия» принадлежат три ГРЭС — Конаковская, Невинномысская, Среднеуральская, а также два ветропарка.

9 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что из-за президентского указа о специальных экономических мерах в финансовой и топливно-энергетической сферах сделка по продаже российских энергоактивов итальянской Enel оказалась заморожена.



В начале августа Владимир Путин своим указом ограничил владельцам из недружественных стран продажу их активов в российских стратегических компаниях. Совершать такие сделки запрещено до конца года. Это распространяется в том числе на производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии.