Зампостпреда России в ООН назвал невозможным прекращение огня на Украине

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский считает, что в случае введения режима прекращения огня украинские вооруженные силы могут получить возможность восстановиться и «устроить больше провокаций»

Дмитрий Полянский (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Россия не считает возможным введение в настоящее время режима прекращения огня при спецоперации на Украине. Об этом заявил журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы не считаем, что прекращение огня является сейчас хорошим вариантом, потому что единственное преимущество, которое оно даст, — возможность для украинских вооруженных сил перегруппироваться и устроить больше провокаций», — сказал Полянский.

Отвечая на вопрос о возможности «пасхального перемирия», о чем ранее просил генсек ООН Антониу Гутерриш, зампостпреда отметил: «Он просил о пасхальном перемирии, Пасха закончилась».

Полянский заявил, что для выхода людей из зон проведения спецоперации Россия открывала гуманитарные коридоры, но Украина ими не пользовалась. «Я сейчас не вижу каких-либо причин для этого [прекращения огня]. <...> Был призыв к прекращению огня, мы открыли гуманитарные коридоры, ими Украина не воспользовалась. Украина также подрывает наши усилия по открытию гуманитарных коридоров», — добавил он.

Гутерриш призывал 19 апреля Россию и Украину к гуманитарному перемирию с 21 апреля на четыре дня в связи с празднованием православной Пасхи. По словам Гутерриша, пауза открыла бы «безопасный проход для всех гражданских лиц, желающих покинуть районы нынешней и потенциальной конфронтации, в координации с Международным комитетом Красного Креста». С такой же просьбой обратился к двум странам папа римский Франциск. Он отметил, что перемирие должно использоваться не для перевооружения и дальнейшего возобновления военных действий, а для установления мира путем реальных переговоров.

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Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что Гутерриш собирается встретиться с Владимиром Путиным в Москве и Владимиром Зеленским в Киеве. Перед встречей с Путиным генсек рассчитывает провести в Анкаре переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча Гутерриша и Эрдогана запланирована на 25 апреля, встреча с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым — на 26 апреля, с Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой — на 28 апреля.

Власти Украины признают работу гуманитарных коридоров, однако заявляют, что не по всем удается эвакуировать людей. Также в Киеве возражают против того, что гуманитарные коридоры открываются для эвакуации на территорию России, а не в украинские области. Вице-премьер Украины Ирина Верещук выступала против эвакуации граждан в Россию, что, по ее словам, является «неприемлемым вариантом». Она отметила, что украинцы не поедут в Россию, они хотели бы уехать на запад страны или в Евросоюз.

Российские военные при открытии гуманитарных коридоров заявляют о полном прекращении огня для обеспечения безопасного выхода мирных жителей. Украинские военные могут воспользоваться такими коридорами только после сдачи и сложения оружия.

Владимир Зеленский называет прекращение огня и остановку боевых действий главными требованиями Киева на переговорах по урегулированию. «Есть вопрос НАТО, давайте говорить. Есть вопрос Крыма, мы понимаем, что, когда выстрелов нет, давайте переходить и говорить про это. <...> Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как выстрелов нет и отведена техника», — заявлял Зеленский 16 апреля.

Россия ведет операцию по «демилитаризации» и «денацификации» Украины с 24 февраля. Как заявляли в Минобороны, целями ударов российских сил являются только военные объекты и авиация Украины, а гражданскому населению ничего не угрожает. Украина в ответ на спецоперацию объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, а также разорвала дипломатические отношения с Россией.