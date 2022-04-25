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Военная операция на Украине ,  
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МИД назвал условие проведения очной встречи делегаций России и Украины

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Очная встреча делегаций России и Украины может состояться, когда появятся содержательные договоренности, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает «РИА Новости».

«Как только у нас будут содержательные договоренности, по которым можно провести предметный обмен мнениями, тогда этот вопрос будет рассматриваться. Пока такого нет», — сказал Руденко.

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С начала военной операции России на Украине 24 февраля стороны на уровне делегаций провели несколько раундов переговоров как очно, так и онлайн.

Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта. Тогда Киев передал Москве предложения по мирному договору, предусматривающие гарантии безопасности для Украины, отказ страны от стремления вернуть Крым и Донбасс силовым путем. Россия, в свою очередь, снизила военную активность под Киевом и Черниговом.

Очередной этап переговоров российской и украинской стороны состоялся 22 апреля по видеосвязи. В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российско-украинские переговоры застопорились, и Москва до сих пор не получила от Киева ответа на переданные пять дней назад предложения по урегулированию ситуации. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что процесс усложнился после событий в Буче, Мариуполе, Волновахе.

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