Лавров заявил о запрете «старших товарищей» стран ЕС на помощь от России

По словам министра, страны Евросоюза и НАТО хотели бы попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, однако им не дают этого сделать

Ряд стран, входящих в Евросоюз и НАТО, хотели бы попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом, однако им не дают это сделать «старшие товарищи», рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в программе «Большая игра», фрагмент из которой был показан в эфире «Первого канала».

«Мы знаем по разным источникам, что целому ряду стран Европы и Евросоюза, в том числе НАТО, которые были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определенными видами помощи, в которых у нас есть хорошие сравнительные преимущества, просто не разрешают этого делать старшие товарищи», — сказал Лавров.

Он также привел в пример случай с неким футбольным клубом, «одним из грандов мирового европейского футбола», который обратился к одному из российских фондов и попросил разрешения купить какое-то количество «элементарных вещей». Фонд согласился, однако позже футбольный клуб отказался от закупки, пояснив это тем, что ему «не разрешили это сделать», добавил Лавров.

«Я не поверил бы в то, что это может случиться, но я видел оригиналы документов», — отметил министр.