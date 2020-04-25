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Пандемия коронавируса ,  
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Лавров заявил о запрете «старших товарищей» стран ЕС на помощь от России

По словам министра, страны Евросоюза и НАТО хотели бы попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, однако им не дают этого сделать

Ряд стран, входящих в Евросоюз и НАТО, хотели бы попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом, однако им не дают это сделать «старшие товарищи», рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в программе «Большая игра», фрагмент из которой был показан в эфире «Первого канала».

«Мы знаем по разным источникам, что целому ряду стран Европы и Евросоюза, в том числе НАТО, которые были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определенными видами помощи, в которых у нас есть хорошие сравнительные преимущества, просто не разрешают этого делать старшие товарищи», — сказал Лавров.

Еще три региона Италии попросили у России помощи в борьбе с COVID-19
Общество
Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

Он также привел в пример случай с неким футбольным клубом, «одним из грандов мирового европейского футбола», который обратился к одному из российских фондов и попросил разрешения купить какое-то количество «элементарных вещей». Фонд согласился, однако позже футбольный клуб отказался от закупки, пояснив это тем, что ему «не разрешили это сделать», добавил Лавров.

«Я не поверил бы в то, что это может случиться, но я видел оригиналы документов», — отметил министр.

В конце марта Россия направила военных специалистов и медицинское оборудование в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, российские специалисты занимаются дезинфекцией пансионатов для пожилых людей. По состоянию на 24 апреля были обеззаражены пансионаты более чем в 70 населенных пунктах Италии, общая площадь обработанных помещений составила более 600 тыс. кв. м.

Также в пятницу еще три итальянских региона — Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия запросили помощи у России.

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Источник: JHU
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
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