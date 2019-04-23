Пресс-секретарь штаба Зеленского назвала фейком опрос о роспуске Рады

Владимир Зеленский не ведет страницы ни в Twitter, ни в Facebook, сообщили в его штабе. Ориентироваться там посоветовали на официальный сайт будущего президента

Заседание Верховной рады Украины (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Владимир Зеленский не ведет на Facebook страницу «Володимир Зеленський — Слуга народу», где утром 23 апреля запустили опрос о досрочном роспуске Верховной рады, сообщила РБК глава пресс-службы штаба Владимира Зеленского Ирина Победоносцева.

«Это страница — фейковая, — сообщила она. — И Twitter его тоже фейк: у него нет Twitter, только «ЗеКоманда».

Запись в facebook пользователя Володимир Зеленський - Слуга Народу

В публикации на указанной странице в Facebook задан вопрос «Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?» Этот пост уже собрал более 4,5 тыс. лайков и 2,2 тыс. комментариев.

Ссылки на официальные страницы команды Зеленского в социальных сетях есть на его сайте «ЗеКоманда».