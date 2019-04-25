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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Российский Генштаб заявил об отказе Лондона вернуть Мадуро 80 т золота
Передать Каракасу хранящиеся в Банке Англии слитки призывал президент Венесуэлы. Со слов руководителя Главного управления Генштаба ВС России, этого так и не произошло
Николас Мадуро (Фото: Carlos Becerra / Bloomberg)

Западные страны пытаются задушить экономику Венесуэлы, заявил на международной конференции по безопасности в Москве глава Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков. Его слова приводит ТАСС.

В качестве примеров он привел санкции США против венесуэльской нефти (из-за них страна, по словам Костюкова, ежемесячно теряет более $1 млрд) и отказ Великобритании вернуть Каракасу его золото. «Банки Великобритании отказываются возвратить 80 т золотого запаса Венесуэлы», — подчеркнул Костюков.

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С призывом к Великобритании вернуть 80 т золотых резервов президент Николас Мадуро обратился еще в середине февраля. Он подчеркнул, что золото является собственностью венесуэльского Центробанка. Мадуро также сказал, что США на тот момент заморозили венесуэльские счета, на которых находились $10 млрд.

Вместо конвоя с гуманитарной помощью Вашингтону следует отправить конвой с «долларами, которые у нас украли», говорил тогда Мадуро. «Пусть приезжает этот конвой с деньгами, с нашими деньгами. С ними мы могли бы решить проблемы нашей страны», — сказал он.

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Впервые о том, что Банк Англии отказывается вернуть Каракасу золотые слитки, сообщил в конце января Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Количество слитков или их вес в сообщении не раскрывались, однако агентство отмечало, что Каракас просил передать ему золото на $1,2 млрд. Позже такую же оценку давал постпред России при ООН Василий Небензя. Он также говорил, что на счетах венесуэльских структур в​ США оказались заблокированы средства на $11 млрд, а после введения санкций были заморожены активы на $7 млрд.

В конце февраля Reuters сообщил, что из венесуэльского Центробанка пропало не меньше 8 т золота. Его вывезли спецтранспортом, принадлежащим правительству, отмечало агентство.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Венесуэла, Золото
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