Российский Генштаб заявил об отказе Лондона вернуть Мадуро 80 т золота

Передать Каракасу хранящиеся в Банке Англии слитки призывал президент Венесуэлы. Со слов руководителя Главного управления Генштаба ВС России, этого так и не произошло

Николас Мадуро (Фото: Carlos Becerra / Bloomberg)

Западные страны пытаются задушить экономику Венесуэлы, заявил на международной конференции по безопасности в Москве глава Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков. Его слова приводит ТАСС.

В качестве примеров он привел санкции США против венесуэльской нефти (из-за них страна, по словам Костюкова, ежемесячно теряет более $1 млрд) и отказ Великобритании вернуть Каракасу его золото. «Банки Великобритании отказываются возвратить 80 т золотого запаса Венесуэлы», — подчеркнул Костюков.

С призывом к Великобритании вернуть 80 т золотых резервов президент Николас Мадуро обратился еще в середине февраля. Он подчеркнул, что золото является собственностью венесуэльского Центробанка. Мадуро также сказал, что США на тот момент заморозили венесуэльские счета, на которых находились $10 млрд.

Вместо конвоя с гуманитарной помощью Вашингтону следует отправить конвой с «долларами, которые у нас украли», говорил тогда Мадуро. «Пусть приезжает этот конвой с деньгами, с нашими деньгами. С ними мы могли бы решить проблемы нашей страны», — сказал он.