Силуанов не увидел венесуэльского следа в российском госдолге

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,95 -0,56 EUR Бирж. 73,50 -0,58 Brent 66,68 -0,83% USD Нал. 65,83 64,99 EUR Нал. 74,77 73,55 USD ЦБ 65,42 0,02 EUR ЦБ 74,07 0,01 EUR/USD 1,1319 0,0019 BTC/USD Бирж. 4 005,50 57,20 IMOEX 2 476,73 0,77% RTSI 1 196,75 1,25% DJIA 25 907,18 0,77% Nasdaq 7 709,83 1,03%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 65,42 (+0,02) Quote, 13:20
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 74,07 (+0,01) Quote, 13:20
Курс доллара опустился ниже 65 руб. впервые с октября 2018 года Финансы, 19:54 Леонтьев назвал цирком санкции Канады против Сечина Политика, 19:39 Сборная России по биатлону объявила состав на женскую эстафету ЧМ-2019 Спорт, 19:32 Минфин объяснил расширение санкций инцидентом в Керченском проливе Политика, 19:25 Порошенко оговорился и поблагодарил украинцев за защиту врага Политика, 19:25 Дерипаска подал в суд на Минфин США Политика, 19:20 Канада ввела санкции против Сечина, Костина и Якунина Политика, 19:20 Силуанов не увидел венесуэльского следа в российском госдолге Финансы, 19:13 Омбудсмен сообщила о найденных родственниках брошенной в квартире девочки Общество, 19:08 Россияне на фоне пиковых ставок нарастили вклады в банках на ₽420 млрд Финансы, 19:06 В Тюменской области столкнулись 22 машины Общество, 19:03 «Аэрофлот» решил втрое увеличить долю доходов от дополнительных услуг Бизнес, 18:59 Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 18:58 Минтранс предложил урезать право авиакомпаний менять размер ручной клади Общество, 18:50
Финансы ,  
0 
Силуанов не увидел венесуэльского следа в российском госдолге
Иностранцы приобрели больше половины российских ОФЗ на последних аукционах, однако власти не знают, из каких они стран. Сообщения о возможном участии инвесторов из Венесуэлы Силуанов назвал домыслами
Антон Силуанов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в покупках российских облигаций федерального займа (ОФЗ) нет венесуэльского следа, передает «РИА Новости».

По его словам, больше половины спроса на ОФЗ на последних аукционах обеспечили иностранцы. «То, что там в прессе муссируется тема по поводу венесуэльского следа, — это просто домыслы», — сказал он.

В конце февраля иностранцы за один день приобрели облигаций на 28,5 млрд руб., это рекордный показатель с сентября 2017-го (тогда нерезиденты купили облигации на 29,7 млрд). О том, что ОФЗ могли покупать инвесторы из Венесуэлы, в разговоре с РБК предположил Ричард Сигал, старший аналитик по развивающимся рынкам компании Manulife Asset Management (управляет активами на $364 млрд).

Экономика
Золото Венесуэлы стало российским госдолгом

Сигал отметил, что эти покупки возможны на средства, полученные от продаж золота режимом Николаса Мадуро. «Хотя на данный момент это спекулятивно, вполне возможно, что официальные покупки Венесуэлой внесли свой вклад в увеличение доли нерезидентов в ОФЗ», — сказал он. Аналитик пояснил, что в российских ОФЗ средства были бы недосягаемы для санкций США

Еще три банковских аналитика, отслеживающих операции с ОФЗ, в разговоре с РБК на условиях анонимности подтвердили, что венесуэльские инвесторы интересовались российским госдолгом.

13 марта Минфин разместил ОФЗ на 91,4 млрд руб. В ведомстве заявили, что это крупнейшее размещение госдолга в истории. К таким показателям министерство пришло после того, как сменило формат аукционов и перестало указывать планируемый объем заимствований.

Фотогалерея 
Мародерства и гиперинфляция: как выглядит жизнь в Венесуэле

Автор: Константин Нагаев
Теги: Антон Силуанов, Венесуэла
Материалы по теме
Золото Венесуэлы стало российским госдолгом
Экономика
Минфин на первых аукционах 2019 года успешно разместил все ОФЗ
Финансы
Минфин решил разместить допвыпуск ОФЗ для населения на 5 млрд руб.
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter