Силуанов не увидел венесуэльского следа в российском госдолге

Иностранцы приобрели больше половины российских ОФЗ на последних аукционах, однако власти не знают, из каких они стран. Сообщения о возможном участии инвесторов из Венесуэлы Силуанов назвал домыслами

Антон Силуанов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в покупках российских облигаций федерального займа (ОФЗ) нет венесуэльского следа, передает «РИА Новости».

По его словам, больше половины спроса на ОФЗ на последних аукционах обеспечили иностранцы. «То, что там в прессе муссируется тема по поводу венесуэльского следа, — это просто домыслы», — сказал он.

В конце февраля иностранцы за один день приобрели облигаций на 28,5 млрд руб., это рекордный показатель с сентября 2017-го (тогда нерезиденты купили облигации на 29,7 млрд). О том, что ОФЗ могли покупать инвесторы из Венесуэлы, в разговоре с РБК предположил Ричард Сигал, старший аналитик по развивающимся рынкам компании Manulife Asset Management (управляет активами на $364 млрд).

Сигал отметил, что эти покупки возможны на средства, полученные от продаж золота режимом Николаса Мадуро. «Хотя на данный момент это спекулятивно, вполне возможно, что официальные покупки Венесуэлой внесли свой вклад в увеличение доли нерезидентов в ОФЗ», — сказал он. Аналитик пояснил, что в российских ОФЗ средства были бы недосягаемы для санкций США