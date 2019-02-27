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Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Небензя заявил об ограблении США и Британией Венесуэлы на $30 млрд
От американских и британских властей представитель России при ООН потребовал разблокировать счета Венесуэлы. Единственной целью американцев в боливарианской республике он назвал смену режима

Потпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза организации, заявил, что, по его оценкам, за последнее время власти США и Великобритании «ограбили венесуэльский народ» на $30 млрд в нефтяных и банковских активах. От западных стран Небензя потребовал разблокировать счета Венесуэлы.

«Вместо лицемерной попытки ввезти помощь на $20 млрд необходимо немедленно снять блокирование счетов венесуэльских предприятий в американских банках на $11 млрд, которые выделены правительством для приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости», — завил он (цитата по «РИА Новости»).

Помимо этого, как напомнил Небензя, из-за американских санкций заморожены активы венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA на $7 млрд и золотые активы Венесуэлы в Банке Англии на $1,2 млрд.

«Вашингтон и Лондон только за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на $30 млрд в нефтяных и банковских активах», — подчеркнул дипломат. «У нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства с тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный режим», — добавил постпред. Именно это он назвал основной целью США в Венесуэле. Добиваться этого американские власти, по его мнению, станут, не исключая «пути военной интервенции».

В связи с этим Россия, как отметил ее постпред, распространит в Совбезе ООН проект заявления по Венесуэле с призывом к дипломатическому урегулированию кризиса.​

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Венесуэла, Вашингтон
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