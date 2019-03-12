WSJ узнала о подготовке США к вводу санкций против «Северного потока-2»

Власти США готовятся ввести санкции в отношении инвесторов и компаний, которые занимаются прокладкой трубопровода «Северный поток-2». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на несколько чиновников администрации США.

По их словам, ограничения будут введены в качестве поправок к уже действующему пакету санкций против России.

Один из источников издания, чиновник в сфере безопасности, сказал, что Трамп считает поддержку строительства газопровода несопоставимым с военной помощью США Европе. «Если вы хотите, чтобы мы защищали вас от чудовища, зачем вы его кормите?» — описал собеседник WSJ логику президента США.

В свою очередь немецкий чиновник, знакомый с ходом строительства трубопровода, сказал WSJ, что подобные меры со стороны Вашингтона приведут к конфронтации не только с Германией, но и со всей Европой. «Мы сделаем все возможное, чтобы завершить этот трубопровод», — отметил он.