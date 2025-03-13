Гросси назвал ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС неустойчивой
Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается неустойчивой, заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Неустойчивая ситуация с ядерной защитой и безопасностью была очевидна и на Запорожской атомной электростанции, <...> в большинстве дней группа МАГАТЭ слышала взрывы на разных расстояниях от станции», — сказал он.
ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Российская сторона регулярно сообщает об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве исключали удары по станции. Гросси неоднократно называл ситуацию на ЗАЭС нестабильной.
Так, 1 марта на ЗАЭС прошла ротация экспертов организации, которая должна была состояться месяцем ранее, но ее дважды переносили из-за продолжающихся атак в районе станции. Сейчас на станции дежурят три инспектора организации, которые занимаются оценкой безопасности АЭС.
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