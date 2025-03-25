Основанную бывшим британским дипломатом НПО признали нежелательной
Генеральная прокуратура России признала международную неправительственную организацию The European Leadership Network (Европейское сообщество лидеров за многостороннее ядерное разоружение и нераспространение; ELN) нежелательной. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как говорится в сообщении, организация учреждена в 2011 году «бывшим британским дипломатом» и финансируется за счет НАТО, МИД Великобритании, МИД Финляндии, Фонда имени Генриха Бёлля (его деятельность также признана нежелательной в России).
В ведомстве утверждают, что ELN занимается «пропагандой концепции расширения НАТО, продвижением антироссийской повестки, демонстративной поддержкой преступлений украинских неонацистов». На ее ресурсах публикуются материалы, в которых «страны, несогласные с курсом «коллективного Запада», называются агрессорами, а цели специальной военной операции — захватническими», заявили в прокуратуре.
Кроме того, организацией создано подразделение Young Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security, которое занимается сбором информации и работой с молодежью. Оно финансируется в том числе Фондом Карнеги за международный мир и Фондом имени Фридриха Эберта (оба объявлены в России нежелательными).
ELN зарегистрирована как благотворительная организация в Англии и Уэльсе. ELN возглавляет бывший британский министр обороны Дес Браун, он также является соучредителем организации. В руководство также входят бывший министр иностранных дел Великобритании Малькольм Рифкинд, экс-министр иностранных дел Испании Ана Паласио, бывший постоянный представитель Италии в НАТО Стефано Стефанини.
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