Организацию в поддержку «гендерной демократии» признали нежелательной

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Минюст внес четыре немецкие организации в реестр нежелательных. Это Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества (OWEN), Фонд имени Фридриха Эберта и Германское общество изучения Восточной Европы, следует из данных на сайте министерства.

В реестр также добавлена признанная нежелательной XZ foundation, которая позиционирует себя как фонд по борьбе с пропагандой. Она была создана журналистом Михаилом Зыгарем и кинорежиссером Ильей Хржановским (оба признаны иноагентами). О том, что XZ признана нежелательной, в конце февраля сообщал депутат Госдумы Андрей Луговой.

В общей сложности в реестре нежелательных сейчас 146 организаций.

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