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Политика ,  
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Организацию в поддержку «гендерной демократии» признали нежелательной

Минюст включил в реестр нежелательных четыре немецкие организации
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст внес четыре немецкие организации в реестр нежелательных. Это Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества (OWEN), Фонд имени Фридриха Эберта и Германское общество изучения Восточной Европы, следует из данных на сайте министерства. 

В реестр также добавлена признанная нежелательной XZ foundation, которая позиционирует себя как фонд по борьбе с пропагандой. Она была создана журналистом Михаилом Зыгарем и кинорежиссером Ильей Хржановским (оба признаны иноагентами). О том, что XZ признана нежелательной, в конце февраля сообщал депутат Госдумы Андрей Луговой. 

В общей сложности в реестре нежелательных сейчас 146 организаций. 

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