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Политика ,  
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Германское общество внешней политики признали нежелательным в России

Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik, как утверждает Генпрокуратура, «пытается расшатывать» внутриполитическую ситуацию в России и распространяет фейки о российской армии
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность зарегистрированной в Германии Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik (Германское общество внешней политики). В сообщении на сайте ведомства говорится, что основная задача организации — «дискредитация внутренней и внешней политики российских властей».

По версии Генпрокуратуры, после начала военной операции на Украине Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik стала распространять ложные сведения о российской армии и призывала ввести санкции против России.

«Призывает европейские страны последовательно добиваться так называемых проевропейских политических изменений, пытается расшатывать внутриполитическую ситуацию в России», — говорится в обосновании Генпрокуратуры.

Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik была основана в 1955 году, ее штаб-квартира расположена в Берлине. 

С августа 2024 года должность директора Deutsche Gesellschaft für Auswӓrtige Politik занимает журналист, эксперт Германского фонда Маршалла Томас Кляйне-Брокхофф. С 2013 по 2017 год Кляйне-Брокхофф был советником президента Германии Йоахима Гаука. Он является автором книги «Миру нужен Запад: новое начало либерального порядка» и соавтором исследований «Восстановление Украины в духе плана Маршалла» и «На пути к плану Маршалла для Украины».

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Милена Костерева
Генпрокуратура нежелательные организации Германия
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