На Западном берегу Иордана избили режиссера получившего «Оскар» фильма

У деревни Сусия произошло столкновение между израильтянами и палестинцами, в ходе которого был ранен режиссер Хамдан Баллал — один из создателей палестино-израильской картины «Нет другой земли», взявшей в этом году «Оскар»

Бассель Адра, Ракель Шор, Хамдан Баллал, Юваль Авраам (Фото: Daniel Cole / Reuters)

На Западном берегу реки Иордан израильские поселенцы избили палестинского режиссера Хамдана Баллала, снявшего документальный фильм «Нет другой земли», передает Associated Press. Картина получила «Оскар» в этом месяце.

После этого Баллала задержали военные. Адвокат Лиа Циммель сообщила, что задержание произошло в деревне Сусия, режиссера и еще двух палестинцев держат на военной базе для оказания медицинской помощи. Юрист сказала, что не смогла с ними поговорить.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ночью в понедельник у деревни Сусия «произошло столкновение между палестинцами и израильтянами, в ходе которого обе стороны бросали камни» после того, как «террористы» атаковали камнями машины израильтян. Сотрудников израильских служб безопасности, прибывших на место, тоже забросали камнями.

«В ответ силы безопасности задержали трех палестинцев, подозреваемых в метании камней, а также одного израильского гражданина, участвовавшего в столкновении. Задержанные были переданы полиции для допроса. В результате инцидента пострадал один израильтянин, его эвакуировали для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Свидетели инцидента в разговоре с AP оспорили это заявление. Еще один режиссер «Нет другой земли» Бассель Адра, свидетель задержания, сказал агентству, что нападение совершили израильские поселенцы, они бросали камни в палестинцев. «Мы вернулись с церемонии вручения премии «Оскар», и с тех пор каждый день на нас нападают. Возможно, это их месть нам за то, что мы сняли фильм. Это похоже на наказание», — сказал Адра.

Адра и Баллал — палестинские режиссеры фильма, в создании картины также приняли участие израильтяне Юваль Авраам и Ракель Шор. Авраам сообщил, что у Баллала после случившегося травмы головы и живота, он «истекает кровью».

«Нет другой земли» рассказывает о борьбе жителей района Масафер-Ятта за то, чтобы израильские военные не разрушали их деревни. Министр культуры Израиля Мики Зохар назвал победу фильма на Оскаре «печальным моментом для мира кино», так как «создатели фильма решили усилить нарратив, искажающий образ Израиля в глазах международной аудитории».