Израиль прервал возвращение палестинцев из-за «унизительных церемоний»

ХАМАС вывел трех заложников на сцену для вручения «сертификатов». Боевики показали церемонию двум остающимся в Газе заложникам, не включенных в сделку, те сделали резкие заявления в адрес Нетаньяху

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Израиль на неопределенный срок приостановил освобождение палестинских заключенных, которых планировал отпустить в субботу, 22 февраля, в рамках соглашения о прекращении огня с группировкой ХАМАС. Об этом заявил офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху, передает Times of Israel. По данным Reuters, речь идет о возвращении 620 палестинцев.

«В связи с неоднократными нарушениями со стороны ХАМАС, включая церемонии, унижающие наших заложников, и циничное использование наших заложников в пропагандистских целях», — объясняется в сообщении.

Возвращение палестинцев продолжится только в случае, если следующие заложники, которых отпускает ХАМАС, вернутся без «унизительных церемоний», потребовал офис Нетаньяху.

Всего в рамках сделки в Израиль вернулись 25 заложников и еще четыре тела погибших пленника. В секторе Газа остаются 63 заложника, не менее 20 из них живы, напоминает Times of Israel. В четверг, 27 февраля, планируется передача четырех тел в обмен на большее количество заключенных, это будет последний запланированный обмен в рамках первого этапа сделки.

Накануне, 22 февраля, группировка ХАМАС перед передачей шестерых израильских заложников, вывела их на сцену в секторе Газа. Заложники позировали с выданными им «сертификатами». Через толпу пронесли гробы с останками погибших заложников.

Боевики вывели к тем заложникам, кого планировалось освободить, двух других — Эвиатара Давида и Гая Гильбоа-Далала, возвращение которых не запланировано в рамках первого этапа сделки. Мужчины выразили возмущение тем, что они остаются в секторе Газа. «Они заставили их смотреть, как освобождают их друзей, а затем вернули их в туннели. Нет большей жестокости», — оценил произошедшее отец Далала Илан Далал.