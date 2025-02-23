 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

Израиль прервал возвращение палестинцев из-за «унизительных церемоний»

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
ХАМАС вывел трех заложников на сцену для вручения «сертификатов». Боевики показали церемонию двум остающимся в Газе заложникам, не включенных в сделку, те сделали резкие заявления в адрес Нетаньяху
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Израиль на неопределенный срок приостановил освобождение палестинских заключенных, которых планировал отпустить в субботу, 22 февраля, в рамках соглашения о прекращении огня с группировкой ХАМАС. Об этом заявил офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху, передает Times of Israel. По данным Reuters, речь идет о возвращении 620 палестинцев.

«В связи с неоднократными нарушениями со стороны ХАМАС, включая церемонии, унижающие наших заложников, и циничное использование наших заложников в пропагандистских целях», — объясняется в сообщении.

Возвращение палестинцев продолжится только в случае, если следующие заложники, которых отпускает ХАМАС, вернутся без «унизительных церемоний», потребовал офис Нетаньяху.

Всего в рамках сделки в Израиль вернулись 25 заложников и еще четыре тела погибших пленника. В секторе Газа остаются 63 заложника, не менее 20 из них живы, напоминает Times of Israel. В четверг, 27 февраля, планируется передача четырех тел в обмен на большее количество заключенных, это будет последний запланированный обмен в рамках первого этапа сделки.

Накануне, 22 февраля, группировка ХАМАС перед передачей шестерых израильских заложников, вывела их на сцену в секторе Газа. Заложники позировали с выданными им «сертификатами». Через толпу пронесли гробы с останками погибших заложников.

Боевики вывели к тем заложникам, кого планировалось освободить, двух других — Эвиатара Давида и Гая Гильбоа-Далала, возвращение которых не запланировано в рамках первого этапа сделки. Мужчины выразили возмущение тем, что они остаются в секторе Газа. «Они заставили их смотреть, как освобождают их друзей, а затем вернули их в туннели. Нет большей жестокости», — оценил произошедшее отец Далала Илан Далал.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль ХАМАС заложники
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Материалы по теме
Сколько израильских заложников держит в плену ХАМАС. Инфографика
Общество
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении сделки при передаче тел заложников
Политика
Как перемирие Израиля и ХАМАС опять оказалось на грани срыва
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Польский президент объяснил «хитрый план» США по УкраинеПолитика, 05:55
Вильфанд не исключил возвращения морозов в европейской части РоссииОбщество, 05:34
Шесть человек погибли в Перу при обрушении крыши фудкортаОбщество, 05:12
Израиль прервал возвращение палестинцев из-за «унизительных церемоний»Политика, 04:49
Как Бивол отобрал титул абсолютного чемпиона у Бетербиева. ФоторепортажСпорт, 04:31
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 04:05
Экс-чемпион мира заявил о потере Бетербиевым уверенности в бою с БиволомСпорт, 04:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Пенсильвании стрелок захватил в больнице заложников и убил полицейскогоОбщество, 04:02
Британия анонсировала «закручивание гаек» и крупнейший пакет санкцийЭкономика, 03:54
Бивол прокомментировал свою победу в реванше с БетербиевымСпорт, 03:33
Бетербиев захотел провести третий бой против Бивола после пораженияСпорт, 03:27
Трамп возмутился выплатами на миллионы долларов людям старше 200 летПолитика, 03:04
Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксуСпорт, 02:53
Реванш Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Онлайн главного боя годаСпорт, 02:52