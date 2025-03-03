Минкульт Израиля назвал печальной победу «Нет другой страны» на «Оскаре»

Базель Адра, Рэйчел Сзор, Хамдан Баллал и Юваль Абрахам получают «Оскар» за лучший документальный художественный фильм (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Министр культуры Израиля Мики Зохар назвал победу палестино-израильского фильма «Нет другой страны» на Оскаре «печальным моментом для мира кино». Так он отреагировал на награждение картины на своей странице в X.

«Вместо того чтобы показать сложность израильской реальности, создатели фильма решили усилить нарратив, искажающий образ Израиля в глазах международной аудитории», — написал он.

Свобода слова — «важная ценность», однако превращение диффамации в инструмент международного продвижения — это «не искусство, это саботаж против Израиля, особенно после резни 7 октября и продолжающейся войны», заявил он.

По его словам, по этой причине Израиль реформировал сферу госкино у себя: для того чтобы направить деньги налогоплательщиков на произведения искусства, которые говорят с израильской аудиторией, а не на индустрию, «которая строит свою карьеру на клевете в отношении Израиля на мировой арене».

«Нет другой земли» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм» на церемонии 2025 года. Лента рассказывает о выселении одной из палестинской общин израильскими военными. Картину сняли палестинцы Бассель Адра и Хамдан Белал и израильтяне Юваль Авраам и Рахель Шор.