ЕС отказался размораживать российские активы

Европейский союз не собирается размораживать российские активы, пока Россия не прекратит боевые действия и не возместит причиненный ущерб. Об этом говорится в документе, принятом ЕС по итогам европейского саммита.

«В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной», — сказано в пятом пункте документа.

Кроме этого, ЕС собирается и дальше усиливать давление на Россию, в том числе вводить новые санкции, а также средства, которые бы не позволяли стране обходить уже существующие ограничительные меры.

Накануне прошел саммит стран ЕС, в нем по видеосвязи также участвовал президент Украины Владимир Зеленский. Итоговый документ призывает продолжать продолжить военно-политическую поддержку Украины. Документ поддержали 26 стран из 27, воздержалась только Венгрия.

В нем говорится, что ЕС нужно «срочно активизировать усилия для удовлетворения насущных военных и оборонных потребностей Украины».

После начала военной операции на Украине на Западе оказались заблокированы около $300 млрд российских активов. Власти России считают любые действия с ними воровством.

13 марта, Украина также получила около $1,7 млрд из доходов от замороженных активов России от Канады. В тот же день Франции также приняла резолюцию о поддержке Украины, которая предусматривает конфискацию и использование замороженных российских активов. Речь шла о более €200 млрд.