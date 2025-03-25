Правительство ФРГ во главе с Шольцем официально ушло в отставку

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министры его правительства во вторник официально складывают полномочия. Тем временем между будущими партнерами по новой правящей коалиции уже наметились противоречия. Подробнее — в материале РБК

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

25 марта состоится первое заседание бундестага нового созыва, сформированного после досрочных февральских выборов. В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц и его министры получат от президента Франка-Вальтера Штайнмайера официальные уведомления об отставке.

Накануне завершился первый этап коалиционных переговоров о формировании нового правительства, которые ведут одержавший победу на выборах блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ). Глава ХДС Фридрих Мерц, претендующий на пост канцлера, обещал представить состав нового кабинета до 20 апреля. В соответствии с Основным законом ФРГ, прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности, пока новое не будет сформировано.

Очередные выборы в Германии были запланированы на сентябрь 2025 года, однако осенью 2024 года при обсуждении бюджета между входящими в правящую «светофорную» коалицию партиями возникли разногласия, которые привели к ее краху. 7 ноября Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, представителя свободных демократов (СвДП), и трехпартийный кабинет, в который также входили «Зеленые», распался. После этого Шольц направил в бундестаг запрос о доверии правительству; 16 декабря парламент вынес вотум недоверия, что открыло путь к досрочным выборам. Победу на выборах, прошедших 23 февраля, одержал блок ХДС/ХСС, набравший 28,6%. СДПГ показала свой худший результат в истории — 16,4% (на выборах 2021-го социал-демократы пришли первыми с 25,7%). Поддержка упала и у других представителей правившей коалиции: «Зеленые» получили 11,6%, потеряв 33 мандата в бундестаге, а СвДП вовсе не преодолела 5-процентный барьер, набрав всего 4,3%. Зато для ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ) исход выборов оказался удачным: впервые партия пришла второй, набрав 20,8%. И хотя остальные политические силы страны установили табу («брандмауэр») на сотрудничество с АдГ, она превратилась в главную оппозиционную силу парламента с 152 мандатами. Пятое место на выборах досталось «Левым» — они набрали 8,8%.

Какие противоречия уже возникли между ХДС/ХСС и СДПГ

Коалиционные переговоры между ХДС/ХСС и СДПГ стартовали 13 марта. В обсуждениях принимают участие 17 рабочих групп. При этом благодаря достигнутым ранее договоренностям 18 марта будущим партнерам удалось провести через бундестаг совместно подготовленный законопроект, который предполагает внесение изменений в Конституцию с целью снятия лимитов на оборонные расходы и считается основой будущего политического курса нового кабинета.

24 марта рабочие группы ХДС/ХСС и СДПГ завершили первый этап консультаций и передали свои выводы ключевой переговорной группе, в которую входят лидеры партий, генеральные секретари и председатели фракций в бундестаге. Вместе с тем стало ясно, что между будущими партнерами имеются существенные разногласия по вопросам налогообложения, социальной политики, а также миграции. По информации BILD, социал-демократы предложили «контрконцепцию», которая полностью противоречит достигнутому ранее с ХДС/ХСС соглашению по вопросам предоставления убежища представителям других стран. В частности, СДПГ предлагает предоставлять вид на жительство лицам, которым уже было предписано покинуть ФРГ, если те не совершили серьезных преступлений. Речь идет почти о 200 тыс. беженцев. «Мы хотим дать этим людям шанс стать частью нашего общества», — говорится в предложении социал-демократов. ХДС/ХСС, наоборот, выступают за крайне жесткую миграционную линию. В январе блок при поддержке АдГ провел через бундестаг инициативу, предполагающую введение постоянного пограничного контроля на границах Германии.

21 марта на мероприятии, организованном изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.), Мерц заявил, что надеется достичь соглашения с социал-демократами. Иначе, отметил лидер ХДС, его политической карьере «в любом случае придет конец». Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш, в свою очередь, заявил в эфире телеканала RTL 24 марта, что оптимистично смотрит на возможность достижения соглашения с ХДС/ХСС, но оговорился: «Мы не хотим загонять себя во временные рамки». Издание Stern отмечает, что вопреки намерению Мерца сформировать правительство к Пасхе сейчас в качестве дедлайна уже обсуждается май.

За период существования ФРГ ХДС/ХСС и СДПГ совместно правили четыре раза. Традиционно их союз называют GroKo (от нем. Große Koalition — «Большая коалиция»), поскольку представители этих партий имели подавляющее число мест в бундестаге. Однако на февральских выборах они получили суммарно всего 45% мандатов, что является историческим минимумом. Мерц поэтому предложил новые названия для альянса двух партий — «черно-красная рабочая коалиция» или «коалиция пробуждения и обновления». При этом партнерство ХДС/ХСС и СДПГ никогда не было простым. В 2017-м, после победы на парламентских выборах блока ХДС/ХСС, возглавляемого Ангелой Меркель, коалиционные переговоры, в которых приняли участие и социал-демократы, затянулись более чем на шесть месяцев — правительство было сформировано только в феврале 2018-го.

F.A.Z. напоминает, что тогда Меркель пришлось пойти на ряд уступок социал-демократам, в том числе отдать им ключевые министерские портфели, несмотря на их крайне неудачное выступление на выборах. Сейчас Мерц, как отмечает издание, также «обречен на консенсус с СДПГ», если не хочет усугубить внутриполитический кризис и сделать АдГ еще сильнее. «Многие социал-демократы не доверяют лидеру ХДС, считая его импульсивным консерватором, особенно после совместного голосования с АдГ в бундестаге. Тогда сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль говорил о том, что после этого инцидента сотрудничество с консерваторами недопустимо. Однако теперь выбора нет и у последнего», — продолжает F.A.Z. Издание подчеркивает, что ХДС/ХСС и СДПГ предстоит договориться по множеству вопросов — от налоговой политики до поставок дальнобойных ракет TAURUS Украине. Как известно, социал-демократы выступают против этого.

Кто может войти в новое правительство

Тем временем немецкие СМИ уже начали обсуждать возможное распределение министерских портфелей в кабинете Мерца. Merkur пишет, что пост министра по делам экономики может занять генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн, а Министерство финансов может перейти Клингбайлу. Гарантирован тот или иной пост нынешнему министру обороны Борису Писториусу (СДПГ) — самый популярный политик Германии может получить должность вице-канцлера; ранее ему прочили пост министра иностранных дел. Если он сменит ведомство, то Минобороны может возглавить Йоханн Вадефуль, прежде заместитель лидера фракции ХДС в бундестаге (в прошлом декабре он сопровождал Мерца во время поездки в Киев).

Вместе с тем, по информации BILD, переход Писториуса в другое министерство маловероятен — все признают, что при нем оборонное ведомство наконец начало работать эффективно. Поэтому на пост главы МИД ФРГ также рассматриваются кандидатуры премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета, «правой руки Мерца» Вадефуля, а также спикера ХДС/ХСС по вопросам внешней политики в бундестаге Норберта Рётгена.

Лашет при этом заинтересован в ближневосточном направлении (он сопровождал уходящую главу МИДа Анналену Бербок во время ее визита в Сирию). «Он мог бы работать над кризисом на Ближнем Востоке, в то время как Мерц посвятил бы себя США, России и Европе», — отмечает BILD. Вадефуль до начала военных действий на Украине был одним из главных сторонников газового сотрудничества с Россией. При этом принадлежит к числу тех немецких политиков, которые призывали разрешить Киеву использовать немецкое оружие на российской территории. Рётген последовательно критикует Москву после присоединения Крыма и выступает за усиление санкционного давления на Россию.

Ранее опрошенные РБК эксперты отмечали, что в целом ожидать принципиальных изменений во внешней политике Германии не приходится. ХДС/ХСС в своей предвыборной программе отмечал необходимость сдерживания России и дальнейшей поддержки Украины.

Вместе с тем депутат бундестага от ХДС Томас Барайс, входящий в рабочую группу по вопросам энергетики, недавно приветствовал идею возобновить поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока-2», когда закончатся военные действия. «Если снова наступит мир, отношения нормализуются, а эмбарго со временем ослабнет, тогда, конечно, газ снова может потечь», — написал он в LinkedIn. Подобное мнение в интервью Politico выразил и другой христианский демократ, Ян Хайниш. При этом, по его словам, Германия не должна позволить, чтобы ей «диктовали цену» газа. Среди социал-демократов возобновление торговых отношений с Москвой (но после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной) допускает премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке, который также входит в состав межпартийной переговорной группы по вопросам энергетики. Однако многие представители ХДС/ХСС и СДПГ уже раскритиковали такой подход. А сопредседатель «Зеленых» Феликс Банашак предостерег будущих партнеров от создания «Московской коалиции», которая, по его мнению, вновь поставит ФРГ в зависимость от России в энергетическом секторе.