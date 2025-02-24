Какой будет внешняя политика Германии после победы ХДС/ХСС

На досрочных парламентских выборах в ФРГ первым пришел оппозиционный блок ХДС/ХСС. Его партнером по правящей коалиции может стать СДПГ, но уже без Олафа Шольца. Какой теперь будет внешняя политика Берлина — в материале РБК

Фридрих Мерц (в центре) выступает перед сторонниками в штаб-квартире ХДС после объявления первоначальных результатов досрочных федеральных парламентских выборов, Берлин Германия, 23 февраля 2025 года (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Как меняется расстановка сил в бундестаге

23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг; явка оказалась рекордной — 82,5% (более высокий показатель был зафиксирован более тридцати лет назад, в 1987 году). Как и предсказывали опросы, победу одержал оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), который, согласно официальным предварительным результатам, набрал 28,5%. Социал-демократы (СДПГ), к которым принадлежит нынешний канцлер Олаф Шольц, показали свой худший результат в истории — 16,4% (на выборах 2021-го они победили с 25,7%). Шольц, признав поражение, заявил, что не войдет в новый кабинет. «Я останусь канцлером, после чего другим придется решать и договариваться о том, как должно выглядеть [новое] правительство», — сказал он.

Поддержка упала и у других представителей правившей «светофорной» коалиции, которая распалась в ноябре после выхода из нее свободных демократов (СвДП): «Зеленые» получили 11,6%, потеряв 33 мандата в бундестаге, а СвДП вовсе не преодолела 5-процентный барьер, набрав всего 4,3%. Лидер свободных демократов и экс-министр финансов Кристиан Линднер объявил об уходе из политики.

Зато для ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ) исход выборов оказался удачным: впервые партия пришла второй, набрав 20,8%. И хотя остальные политические силы страны установили табу («брандмауэр») на сотрудничество с АдГ, она превратилась в главную оппозиционную силу парламента с 152 мандатами. При этом на востоке страны АдГ обогнала все ведущие партии, получив примерно 34% поддержки.

Пятипроцентный барьер не преодолел и левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) — согласно официальным предварительным результатам, для прохождения в парламент ему не хватило 0,3 п.п. В то же время поддержка ключевого соперника этого объединения — партии «Левые», выходцами из которой являются многие члены ССВ, росла в последний месяц, и в итоге партия получила рекордные для себя 8,7% голосов и 25 дополнительных мандатов по сравнению с результатами выбором 2021-го.

Насколько устойчивым будет новое правительство ФРГ

ХДС/ХСС на правах победителя получает право на формирование правительства; пост канцлера переходит кандидату от блока Фридриху Мерцу. Он уже пообещал сформировать новый кабинет к Пасхе (конституционных ограничений по длительности коалиционных переговоров нет). Поскольку ССВ и СвДП не преодолели пятипроцентный барьер, ХДС/ХСС сможет получить абсолютное большинство в бундестаге в коалиции с СДПГ — суммарно у них 328 мандатов. Таким образом, Германией сможет управлять «Большая коалиция» (нем. GroKo), которая традиционно проводит компромиссную политику демократического центра.

В то же время GroKo не располагает конституционным большинством (66% мандатов), которое необходимо для внесения изменений в Основной закон ФРГ. Даже вместе с «Зелеными» ХДС/ХСС и социал-демократы контролируют около 65% голосов в бундестаге, а значит, для проведения серьезных реформ в области экономики и обороны потребуется поддержка «Левых» или АдГ, которые располагают суммарно 216 мандатами.

Как отмечает Spiegel, новое правительство может оказаться в сложной ситуации при согласовании бюджета на оборону — в 2027-м истекает срок работы созданного Шольцем после начала военных действий на Украине специального фонда бундесвера объемом €100 млрд. С целью сохранить установленную для стран НАТО двухпроцентную планку по расходам на оборону правительство Мерца должно будет либо создать новый специальный фонд, либо увеличить государственные расходы по этой статье примерно на €30 млрд в год. Во втором случае кабинету, вероятно, придется инициировать реформу механизма «долгового тормоза» (нем. Schuldenbremse), то есть снять конституционные ограничения на госзаимствования. Оба варианта предполагают коррекцию Основного закона ФРГ.

После оглашения предварительных результатов выборов представители АдГ отметили, что будут проводить «сильную оппозиционную работу» в новом составе парламента. В партии считают, что в ближайшие годы электорат АдГ продолжит расти, она сможет возглавить следующее правительство, и потому уже начали работать над «Проектом-2029».

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов заявил РБК, что на самом деле вопросов, для решения которых требуется конституционное большинство, не так много. «При этом между непосредственно ХДС/ХСС и СДПГ практически нет расхождений и очевидных причин, по которым большая коалиция могла бы распасться до окончания этого легислатурного периода, нет», — отмечает эксперт. По его мнению, в этом сезоне будет наблюдаться все больше признаков падения «брандмауэра» — то есть правящей коалиции часто придется оправдываться за совместное голосование с АдГ. «АдГ в этой легислатуре выгодно не вставлять палки в колеса, а как раз проявить себя дееспособной и конструктивной партией консервативного центра. Если «Альтернатива» изберет противоположную тактику, то нанесет ущерб только себе», — уверен Белов.

Немецкий политолог Александр Рар считает, что новое правительство Германии будет «слабым». «Вопреки обещаниям Мерц из-за давления немецкой элиты, к которой в основном принадлежат сторонники «Левых» и «Зеленых», не сможет проводить полноценную консервативную политику, прежде всего — в экономической области. Хотя для среднестатистического немца благополучие его собственной страны — это ключевой вопрос. Если в ближайшие месяцы новое правительство не сможет найти план по выходу из кризиса, а будет сосредотачиваться на мнимых баталиях с АдГ или [президентом России Владимиром] Путиным и [президентом США Дональдом] Трампом, то это вызовет дальнейшее разочарование», — прогнозирует эксперт.

Экономика Германии переживает спад два года подряд — в 2024 году ВВП страны сократился на 0,2% после снижения на 0,3% в 2023-м. На этом фоне правительство понизило прогноз по экономическому росту на 2025 год до 0,3% (с 1,1% ранее).

Каких изменений ждать во внешней политике Германии

Ряд международных лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера, уже поздравили Мерца с победой. Президент США Дональд Трамп сделал это косвенно, упомянув лишь успех немецкой «консервативной партии» и свой собственный. «Как и в США, народ Германии устал от лишенной здравого смысла политики, особенно в области энергетики и миграции, которая преобладала на протяжении стольких лет. Это великий день для Германии и Соединенных Штатов Америки под руководством джентльмена по имени Дональд Трамп», — написал республиканец в соцсети Truth Social.

Мерц считается убежденным трансатлантистом — по его собственным подсчетам, он посещал США более 100 раз, а 40-го американского президента Рональда Рейгана он называет одним из образцов для подражания. При этом кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС готовится перенять эстафету у Шольца в критический для трансатлантического единства момент. Для Мерца не стала сюрпризом речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. «Сейчас действительно происходит «смена эпох». Если мы не услышим предупреждение сейчас, то для всего ЕС может уже быть слишком поздно», — сказал Мерц в день открытия конференции, добавив, что нужно подготовить «европейский ответ».

За два дня до выборов Мерц развил эту тему. «Мы должны подготовиться к тому, что Дональд Трамп больше не будет безоговорочно выполнять обязательства НАТО по взаимной обороне», — заявил он в интервью ZDF. Мерц отметил необходимость провести переговоры с двумя ядерными европейскими державами — Францией и Британией — о возможности сотрудничества в этой области (Германии в связи с международными обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия запрещено им владеть).

При этом, как отмечает Politico, немецкие консерваторы убеждены, что жесткая миграционная политика Мерца, его деловой опыт и знание США вызовут у Трампа симпатию. Будущий немецкий канцлер, в свою очередь, выражал готовность к сделкам с республиканской администрацией. В январском интервью Deutschlandfunk он предположил, что Германия могла бы расположить к себе Трампа, закупив американские истребители F-35 и увеличив расходы на оборону. В предвыборной программе ХДС/ХСС говорится, что они должны достичь 3% ВВП.

В связи с началом переговоров России и США по украинскому кризису Мерц ставит перед собой задачу сформировать правительство как можно скорее. «Мое впечатление за последние несколько дней таково, что Россия и Америка находят друг друга за спиной Украины, а значит, и Европы. Вот почему все сейчас смотрят на Германию», — написал политик в соцсети X.

Мерц выступает за продолжение военной поддержки Украины и санкционное давление на Россию. Кроме того, он неоднократно высказывался за поставки Киеву дальнобойных ракет TAURUS, против чего категорически выступал Шольц. На предвыборном мероприятии в Галле Мерц отметил, что Европа не должна довольствоваться отдельным «детским столом» во время переговоров по Украине. В то же время он подчеркнул, что в какой-то перспективе возвращаться к диалогу с Россией придется, поскольку речь идет о европейском государстве.

Владислав Белов допускает, что Мерц сможет выстроить достаточно конструктивные отношения как с Трампом, так и, вероятно, с Путиным. «Химии не будет, любви не будет. Однако определенный сигнал Москве все-таки был послан. Вероятно, от своей риторики по TAURUS Мерц отказываться не будет, но педалировать эту тему он тоже не станет. Многое будет зависеть от того, как будет выглядеть его команда», — отмечает политолог.

Некоторые немецкие аналитики допускают, что нынешний министр обороны Борис Писториус, однопартиец Шольца и самый популярный политик в стране, сможет занять в новом кабинете пост главы МИДа. Focus пишет, что их дуэт с Мерцем смог бы гарантировать смену курса во внешней политике после «катастрофического провала» представлявшей «Зеленых» Анналены Бербок. «Суть дипломатии — компромисс. А госпожа Бербок шла напролом. Вместо этого необходимо учитывать интересы Германии в сложной ситуации с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Хладнокровный расчет — именно это отстаивает Писториус», — отмечает издание.

Александр Рар считает, что Мерц при этом готов идти на обострение с Россией, поскольку воспринимает себя новым лидером Европы. «Мерц во многом пронизан духом холодной войны. Он не готов на переговоры и считает, что Европа должна перенять эстафету у Америки на украинском направлении. Хотя, как показали результаты выборов, внутри самой Германии большая часть населения, включая весь восток, не поддерживает эти убеждения», — поясняет политолог свою точку зрения.

Белов допускает, что должность министра иностранных дел в новом кабинете может занять бывший председатель фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених. «Он бы смог проводить взвешенную политику по отношению как к России и Китаю, так и к Штатам. Это человек, понимающий, что такое восточная политика, — а именно взаимодействие в условиях жесткой конфронтации и достижение целей, если угодно, в условиях войны. Восстановление отношений с крупнейшей державой на Евразийском континенте все-таки отвечает интересам Германии», — заключает эксперт.