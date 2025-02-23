Партия Шольца показала свой худший результат на досрочных выборах
23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг. Согласно предварительным результатам, первым пришел оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) — у них 29%, пишет Bild. При этом социал-демократическая партия (СДПГ), к которой принадлежит Олаф Шольц, опустилась до своего исторического минимума в 16%.
Спад продемонстрировали и остальные партии из правящей «светофорной» коалиции, которая распалась в ноябре после выхода свободных демократов (СвДП). «Зеленые» получили около 13%, а СвДП рискуют вовсе не пройти в бундестаг (у них около 5%).
Второй впервые за послевоенную историю ФРГ пришла ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ), набрав около 20%. Поскольку остальные политические силы страны установили табу на сотрудничество с «Альтернативой», ее шансы войти в будущее правительство сведены к нулю; в то же время эта партия может стать второй по величине силой в бундестаге.
Пятипроцентный барьер для прохождения в парламент также рискует не преодолеть левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) — у партии 4,5%. В то же время поддержка ключевого соперника этого объединения — партии «Левые», выходцами из которой являются многие члены ССВ, в последний месяц стала расти — в итоге за них, согласно предварительным результатам, проголосовали 8%.
Таким образом, право сформировать правительство получит ХДС/ХСС, а возглавит его Фридрих Мерц. От того, какие из малых партий в итоге смогут пройти в бундестаг, будет зависеть конфигурация будущей правительственной коалиции. Аналитики считают наиболее вероятным союз ХДС/ХСС с СДПГ — традиционно называемый «большой коалицией» (нем. Große Koalition, GroKo); обычно она проводит компромиссную политику демократического центра. При этом вероятность того, что Шольц при таком сценарии останется в политике и будет довольствоваться министерским портфелем, крайне мала. Ранее, отвечая на вопросы телезрителей ARD, они с Мерцем исключили сотрудничество в рамках одного кабинета.
Фридриху Мерцу в настоящий момент 70 лет. Впервые он прошел в бундестаг в 1994-м, а в 2000-м занял место лидера фракции ХДС/ХСС; тем не менее ни разу не входил в правительство. Он сторонник трансатлантизма и выступает за увеличение военной поддержки Украины, а также за усиление санкционного давления на Россию. Блок ХДС/ХСС в своей предвыборной программе также выступает за реформу бундесвера с целью усиления его роли в НАТО и постепенное введение обязательной военной службы в Германии.
Очередные выборы в стране были запланированы на сентябрь 2025 года, однако осенью 2024 года при обсуждении бюджета на 2025-й между входящими в правящую «светофорную» коалицию партиями возникли разногласия, которые привели к ее краху. 7 ноября Шольц, отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, представителя «свободных демократов» (СвДП), и трехпартийный кабинет, в который также входили «Зеленые», распался. После этого Шольц направил в бундестаг запрос о доверии правительству; 16 декабря парламент вынес вотум недоверия, что открыло путь к досрочным выборам.
Это четвертые досрочные выборы в истории ФРГ. Вопрос о доверии правительству ставили в бундестаге пять раз. В трех случаях канцлеру было в нем отказано (Вилли Брандту в 1972-м, Гельмуту Колю в 1982-м и Герхарду Шрёдеру в 2005-м), а затем бундестаг распускался. Гельмуту Шмидту в 1982-м и Шрёдеру в 2001-м удалось заручиться поддержкой парламента и сохранить пост.
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