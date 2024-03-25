Президентом Сенегала избрали дублера главного оппозиционера страны
Новым президентом Сенегала по итогам выборов 24 марта стал главный кандидат от оппозиции Бассиру Диомай Фай, которому 25 марта исполнилось 44 года.
И хотя Главное управление Сенегала по выборам не публиковало даже промежуточные результаты (официальные итоги оно обнародует в течение недели — ориентировочно в пятницу, 29 марта), международные СМИ уже сообщили о победе Фая.
С победой оппозиционера поздравил его главный конкурент, с которым Фаю прочили борьбу во втором туре, — 62-летний кандидат от коалиции нынешнего президента Маки Саля Benno Bokk Yakaar, премьер-министр страны с 2022 по 2024 год Амаду Ба. Пост премьера он покинул в начале марта, чтобы баллотироваться. «Молю Всевышнего даровать ему энергию и силы, необходимые для работы на этой высокой должности во главе нашей страны. Желаю ему больших успехов и успехов во имя блага сенегальского народа», — написал Ба в соцсети X (бывший Twitter).
С победой Фая поздравил и уходящий глава государства Маки Саль, чей срок полномочий истекает 2 апреля. «Приветствую гладкое проведение президентских выборов 24 марта 2024 года и поздравляю г-на Бассиру Диомая Фая, который, судя по всему, является победителем, — написал он в соцсети X. — Это победа сенегальской демократии».
Бывший налоговый инспектор Фай — кандидат от несистемной оппозиции, в своей программе он призывал к так называемому очищению политического класса страны. Среди других его предложений — избавиться от франка КФА (денежная единица, введенная в 1945 году в тогда еще французских колониях в Западной и Экваториальной Африке), ввести новую валюту и распространить преподавание на английском языке.
Он вступил в предвыборную гонку за десять дней до выборов, когда 14 марта вышел из тюрьмы по амнистии, которую Маки Саль объявил 7 марта для всех, кто был арестован на политических акциях в период с 2021 по 2024 год. Тогда же из тюрьмы вышел Усман Сонко, также бывший налоговый инспектор, — главный оппозиционер, который в 2014 году основал партию «Африканские патриоты Сенегала за труд, этику и братство» (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF).
Изначально избираться должен был Сонко. В 2021 году его обвинили в растлении малолетних; в 2023-м обвинение было снято, но вскоре его арестовали и осудили за подготовку мятежа, а партию PASTEF ликвидировали. Фай также был взят под стражу в апреле — его обвинили в клевете и неуважении к суду, после того как он раскритиковал уголовное преследование Сонко. Позже ему вменили подстрекательство к мятежу и подрыв госбезопасности. После того как стало понятно, что лидера PASTEF до выборов не допустят, оппозиция выдвинула Фая — Сонко призывал голосовать за него. «Никто не может сказать, что он нечестен. Я бы даже сказал, что он честнее меня. Я доверяю проект в его руки», — сказал Сонко в обращении к избирателям (цитата по Reuters). На предвыборных плакатах были изображены оба политика, и слоган на них был «Диомай — это Сонко». По оценке сенегальских СМИ, именно эта поддержка сыграла решающую роль в избрании Фая.
«Бассиру Фай играет на настроениях фрустрированного молодого избирателя и обещает ревизию нефтегазовых контрактов, выход из «зоны франка» и введение новой валюты, а также пересмотр отношений с бывшей метрополией Францией, которые радикальная часть оппозиции считает, мягко говоря, неравноправными», — писал накануне выборов африканист, автор телеграм-канала Zangaro Today Алексей Целунов. Эксперт обратил внимание на то, что, по опросам Afrobarometer, 71% сенегальцев убеждены, что страна движется в неправильном направлении, а 63% оценивают экономическое положение в стране как плохое, и в этом плане позиции и Фая, и Ба, который обещал бизнесу продолжить курс Саля по освоению крупных месторождений, были уязвимы.
Сенегал — государство в Западной Африке. С запада омывается Атлантическим океаном, на севере граничит с Мавританией, на востоке — с Мали, на юге — с Гвинеей и Гвинеей-Бисау; внутри его территории находится Гамбия, которая простирается от Атлантического океана вглубь Сенегала примерно на 300 км. На территории страны площадью 196,7 тыс. кв. км проживают 16,8 млн человек, четверть из них — в столичном Дакаре. По данным IFES, число избирателей составляет 7,3 млн человек.
По оценке Всемирного банка, Сенегал — одна из наиболее стабильных африканских стран. После того как в 1960 году она перестала быть французской колонией, здесь прошло три мирных транзита президентской власти по результатам выборов. Нынешний глава государства Маки Саль был избран в 2012 году и переизбран в 2019-м. Согласно нынешней версии Конституции Сенегала (четвертая версия Основного закона за годы независимости), одобренной на референдуме 2016 года, президента избирают на пять лет, занимать эту должность можно не более двух сроков подряд. На момент избрания Маки Саля президентский срок составлял семь лет.
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