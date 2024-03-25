Президентом Сенегала избрали дублера главного оппозиционера страны

Новым президентом Сенегала стал бывший налоговый инспектор Бассиру Диомай Фай. Он предлагал «очистить политический класс», пересмотреть нефтегазовые контракты и сменить национальную валюту

Бассиру Диомай Фай (Фото: Zohra Bensemra / Reuters)

Новым президентом Сенегала по итогам выборов 24 марта стал главный кандидат от оппозиции Бассиру Диомай Фай, которому 25 марта исполнилось 44 года.

И хотя Главное управление Сенегала по выборам не публиковало даже промежуточные результаты (официальные итоги оно обнародует в течение недели — ориентировочно в пятницу, 29 марта), международные СМИ уже сообщили о победе Фая.

С победой оппозиционера поздравил его главный конкурент, с которым Фаю прочили борьбу во втором туре, — 62-летний кандидат от коалиции нынешнего президента Маки Саля Benno Bokk Yakaar, премьер-министр страны с 2022 по 2024 год Амаду Ба. Пост премьера он покинул в начале марта, чтобы баллотироваться. «Молю Всевышнего даровать ему энергию и силы, необходимые для работы на этой высокой должности во главе нашей страны. Желаю ему больших успехов и успехов во имя блага сенегальского народа», — написал Ба в соцсети X (бывший Twitter).

С победой Фая поздравил и уходящий глава государства Маки Саль, чей срок полномочий истекает 2 апреля. «Приветствую гладкое проведение президентских выборов 24 марта 2024 года и поздравляю г-на Бассиру Диомая Фая, который, судя по всему, является победителем, — написал он в соцсети X. — Это победа сенегальской демократии».

Бывший налоговый инспектор Фай — кандидат от несистемной оппозиции, в своей программе он призывал к так называемому очищению политического класса страны. Среди других его предложений — избавиться от франка КФА (денежная единица, введенная в 1945 году в тогда еще французских колониях в Западной и Экваториальной Африке), ввести новую валюту и распространить преподавание на английском языке.

Он вступил в предвыборную гонку за десять дней до выборов, когда 14 марта вышел из тюрьмы по амнистии, которую Маки Саль объявил 7 марта для всех, кто был арестован на политических акциях в период с 2021 по 2024 год. Тогда же из тюрьмы вышел Усман Сонко, также бывший налоговый инспектор, — главный оппозиционер, который в 2014 году основал партию «Африканские патриоты Сенегала за труд, этику и братство» (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF).

Изначально избираться должен был Сонко. В 2021 году его обвинили в растлении малолетних; в 2023-м обвинение было снято, но вскоре его арестовали и осудили за подготовку мятежа, а партию PASTEF ликвидировали. Фай также был взят под стражу в апреле — его обвинили в клевете и неуважении к суду, после того как он раскритиковал уголовное преследование Сонко. Позже ему вменили подстрекательство к мятежу и подрыв госбезопасности. После того как стало понятно, что лидера PASTEF до выборов не допустят, оппозиция выдвинула Фая — Сонко призывал голосовать за него. «Никто не может сказать, что он нечестен. Я бы даже сказал, что он честнее меня. Я доверяю проект в его руки», — сказал Сонко в обращении к избирателям (цитата по Reuters). На предвыборных плакатах были изображены оба политика, и слоган на них был «Диомай — это Сонко». По оценке сенегальских СМИ, именно эта поддержка сыграла решающую роль в избрании Фая.

«Бассиру Фай играет на настроениях фрустрированного молодого избирателя и обещает ревизию нефтегазовых контрактов, выход из «зоны франка» и введение новой валюты, а также пересмотр отношений с бывшей метрополией Францией, которые радикальная часть оппозиции считает, мягко говоря, неравноправными», — писал накануне выборов африканист, автор телеграм-канала Zangaro Today Алексей Целунов. Эксперт обратил внимание на то, что, по опросам Afrobarometer, 71% сенегальцев убеждены, что страна движется в неправильном направлении, а 63% оценивают экономическое положение в стране как плохое, и в этом плане позиции и Фая, и Ба, который обещал бизнесу продолжить курс Саля по освоению крупных месторождений, были уязвимы.