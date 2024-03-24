Почему выборы президента Сенегала стали самыми скандальными в его истории

В Сенегале в воскресенье проходят президентские выборы. На высший пост претендуют 17 кандидатов. В фаворитах — соратник нынешнего президента Маки Саля и единомышленник главного оппозиционера страны Усмана Сонко

Предвыборный плакат кандидата в президенты Сенегала Амаду Ба на улице в Дакаре, Сенегал (Фото: Luc Gnago / Reuters)

Самые скандальные выборы в истории Сенегала

24 марта — день президентских выборов в Сенегале, одной из самых стабильных африканских демократий. Но в этот раз голосование сопряжено со скандалом: обычно выборы проходят в феврале, и в 2024 году голосование также было запланировано на 25 февраля, однако за три недели до выборов глава государства Маки Саль сообщил, что решил перенести их на неопределенный срок. Причина, по словам Саля, — «неразбериха с кандидатами». В январе Конституционный совет одобрил список кандидатов в президенты, не включив в него влиятельных оппозиционных лидеров, что вызвало общественное недовольство. «Эти непростые условия могут серьезно подорвать доверие к избирательным бюллетеням, посеяв семена пред- и послевыборных споров», — пояснил Маки Саль в своем обращении к народу (цитата по Reuters), обвинив Конституционный совет в коррупции при назначении претендентов.

Американский Международный фонд избирательных систем (International Foundation for Electoral Systems — IFES) обратил внимание на то, что выборы в Сенегале никогда прежде не откладывали и что на этом фоне многие заподозрили президента в нежелании отказываться от власти. Хотя летом 2023 года Саль прямо сказал, что не будет выдвигаться на третий срок, он, согласно заключения фонда, «явно влияет на нынешнюю президентскую гонку».

После заявления Саля парламент Сенегала назначил выборы на 15 декабря 2024 года. Это спровоцировало массовые протесты. Конституционный совет президентское решение отменил, назвав его незаконным, а также постановил, что полномочия Маки Саля, которые истекают 2 апреля, продлить нельзя, поэтому выборы необходимо провести как можно скорее. Президент, чтобы разрешить ситуацию, объявил о начале так называемого общенационального диалога (уже второго с середины 2023 года) по вопросу о том, на какой день назначить выборы. Участники консультаций, которые проходили в Диамниадио, городе неподалеку от столичного Дакара, предлагали дату 2 июня, а Маки Саль обещал, что с момента истечения полномочий назначит исполняющего обязанности президента, который будет управлять страной до выборов. Оппозиция же требовала, чтобы голосование прошло до 2 апреля. В итоге Конституционный совет назначил выборы сначала на 31 марта, а потом — на 24 марта; Маки Саль после этого установил сроки избирательной кампании — с 9 по 22 марта, то есть две недели вместо традиционных трех.

Сенегал — государство в Западной Африке. С запада омывается Атлантическим океаном, на севере граничит с Мавританией, на востоке — с Мали, на юге — с Гвинеей и Гвинеей-Бисау; внутри его территории находится Гамбия, которая простирается от Атлантического океана вглубь Сенегала примерно на 300 км. На территории страны площадью в 196,7 тыс. кв. м проживают 16,8 млн человек, четверть из них в столичном Дакаре. По данным IFES, число избирателей составляет 7,3 млн человек. По оценке Всемирного банка, Сенегал — одна из наиболее стабильных африканских стран. После того как в 1960 году она перестала быть французской колонией, здесь прошло три мирных транзита президентской власти по результатам выборов. Нынешний глава государства Маки Саль был избран в 2012 году и переизбран в 2019-м. Согласно нынешней версии Конституции Сенегала (четвертая версия Основного закона за годы независимости), одобренной на референдуме 2016 года, президента избирают на пять лет, занимать эту должность можно не более двух сроков подряд. При этом на момент избрания Маки Саля президентский срок составлял семь лет.

Кандидаты в президенты

В выборах участвуют 17 кандидатов — это максимальное число в истории Сенегала. Изначально их было 20, но трое уже вышли из гонки. Конституционный совет утвердил список кандидатов в январе и, несмотря на коллизии с датой выборов, пересматривать его не стал. Победит тот, кто получит в первом туре более 50% голосов; если этого не произойдет, то два лидирующих кандидата выходят во второй, где для победы достаточно относительного большинства голосов.

Телеканал France 24 выделяет четырех политиков, которые имеют реальные шансы на избрание:

Амаду Ба (Amadou Ba) , 62 года, сторонник Маки Саля. Один из ключевых политиков в правительстве последнего — с 2013 по 2019 год был министром финансов и экономики, с 2019 по 2020-й возглавлял МИД Сенегала, а с 2022 по 2024 год был премьер-министром. Выдвиженец от президентской коалиции Benno Bokk Yakaar (в переводе с языка волоф — «Объединенные надеждой»). Бывший налоговый инспектор, Ба подает себя как сторонника стабильности и преемственности, делает ставку на общественное примирение после нескольких месяцев политического кризиса. Свою кампанию он сосредоточил на теме трудоустройства молодежи (в Сенегале три четверти населения моложе 35 лет): его главное обещание — создать к 2028 году в стране миллион дополнительных рабочих мест.

, 62 года, сторонник Маки Саля. Один из ключевых политиков в правительстве последнего — с 2013 по 2019 год был министром финансов и экономики, с 2019 по 2020-й возглавлял МИД Сенегала, а с 2022 по 2024 год был премьер-министром. Выдвиженец от президентской коалиции Benno Bokk Yakaar (в переводе с языка волоф — «Объединенные надеждой»). Бывший налоговый инспектор, Ба подает себя как сторонника стабильности и преемственности, делает ставку на общественное примирение после нескольких месяцев политического кризиса. Свою кампанию он сосредоточил на теме трудоустройства молодежи (в Сенегале три четверти населения моложе 35 лет): его главное обещание — создать к 2028 году в стране миллион дополнительных рабочих мест. Бассиру Диомайе Фай (Bassirou Diomaye Faye) , 44 года, главный кандидат от несистемной оппозиции. Ближайший соратник главного оппозиционного политика Усмана Сонко — они вместе в 2014 году основали партию «Африканские патриоты Сенегала за труд, этику и братство» (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité — PASTEF).



Сонко в 2021 году обвинили в растлении малолетних (это обвинение затем было снято), в 2023-м — в подготовке мятежа; летом 2023 года его арестовали и осудили, партия PASTEF была распущена. Диомайе Фай также был арестован и осужден — его обвинили в клевете и неуважении к суду, после того как он раскритиковал уголовное преследование Сонко. Сейчас его называют дублером лидера оппозиции — когда после череды судебных процессов стало понятно, что Сонко не сможет баллотироваться, оппозиция стала призывать голосовать за него. Диомайе Фай и Сонко были выпущены из тюрьмы только 14 марта этого года — после того, как парламент принял инициированный Маки Салем закон об амнистии, коснувшийся осужденных за политические протесты в период с 2021 по 2024 год.



Диомайе Фай выступает за так называемое очищение политического класса и возвращение Сенегалу его суверенитета. Одна из ключевых его идей — избавиться от франка КФА (денежная единица, введенная в 1945 году в тогда еще французских колониях в Западной и Экваториальной Африке), ввести новую валюту и распространить преподавание на английском языке. (Сторонники PASTEF в целом настаивают на реформе госуправления — в частности, на том, чтобы ввести должность вице-президента и гарантии исполнения президентских полномочий, которые подразумевают, что глава государства может быть отстранен от должности.)



, 44 года, главный кандидат от несистемной оппозиции. Ближайший соратник главного оппозиционного политика Усмана Сонко — они вместе в 2014 году основали партию «Африканские патриоты Сенегала за труд, этику и братство» (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité — PASTEF). Сонко в 2021 году обвинили в растлении малолетних (это обвинение затем было снято), в 2023-м — в подготовке мятежа; летом 2023 года его арестовали и осудили, партия PASTEF была распущена. Диомайе Фай также был арестован и осужден — его обвинили в клевете и неуважении к суду, после того как он раскритиковал уголовное преследование Сонко. Сейчас его называют дублером лидера оппозиции — когда после череды судебных процессов стало понятно, что Сонко не сможет баллотироваться, оппозиция стала призывать голосовать за него. Диомайе Фай и Сонко были выпущены из тюрьмы только 14 марта этого года — после того, как парламент принял инициированный Маки Салем закон об амнистии, коснувшийся осужденных за политические протесты в период с 2021 по 2024 год. Диомайе Фай выступает за так называемое очищение политического класса и возвращение Сенегалу его суверенитета. Одна из ключевых его идей — избавиться от франка КФА (денежная единица, введенная в 1945 году в тогда еще французских колониях в Западной и Экваториальной Африке), ввести новую валюту и распространить преподавание на английском языке. (Сторонники PASTEF в целом настаивают на реформе госуправления — в частности, на том, чтобы ввести должность вице-президента и гарантии исполнения президентских полномочий, которые подразумевают, что глава государства может быть отстранен от должности.) Идрисса Сек (Idrissa Seck) , 64 года, считается протеже предыдущего президента Сенегала Абдулая Вада, который возглавлял страну с 2000 по 2012 год и которому сейчас 98 лет. С 2002 по 2004 год был премьер-министром, участвовал в выборах президента в 2007 году (второе место); выдвигался на выборы 2012 и 2019 годов. В своей программе предлагает ввести обязательную военную службу, создать общую валюту для стран Западной Африки и сформировать фонд, который бы финансировали нефтегазовые компании и который бы компенсировал ущерб, нанесенный рыболовством (одна из ключевых статей доходов Сенегала).



, 64 года, считается протеже предыдущего президента Сенегала Абдулая Вада, который возглавлял страну с 2000 по 2012 год и которому сейчас 98 лет. С 2002 по 2004 год был премьер-министром, участвовал в выборах президента в 2007 году (второе место); выдвигался на выборы 2012 и 2019 годов. В своей программе предлагает ввести обязательную военную службу, создать общую валюту для стран Западной Африки и сформировать фонд, который бы финансировали нефтегазовые компании и который бы компенсировал ущерб, нанесенный рыболовством (одна из ключевых статей доходов Сенегала). Халифа Саль (Khalifa Sall), 68 лет, о днофамилец Маки Саля, занимал ряд должностей в правительстве президента Абдулы Диуфа, который возглавлял Сенегал с 1981 по 2000 год. С 2009 по 2018 год был мэром Дакара. В 2018 году был приговорен к пяти годам тюрьмы и штрафу в 5 млн франков КФА за мошенничество и растрату государственных средств. Получил право избираться после президентского помилования в рамках политической амнистии 2023 года. Позиционирует себя как кандидата, который сможет «исцелить республику». Считает себя преемником социалистов, которые правили страной с 1960 по 2000 год, и обещает выделить из годового бюджета 1 млрд франков КФА на сельское хозяйство. Во внешней политике выступает за укрепление сотрудничества по линии «Юг — Юг».

Популярность кандидатов

Кандидаты в президенты могут заказывать опросы общественного мнения, чтобы формировать свою предвыборную стратегию, но публиковать результаты опросов запрещено. Оценить популярность претендентов сенегальские аналитики решили, проанализировав, сколько просмотров набирают их агитационные ролики на YouTube-канале сенегальской вещательной корпорации RTS. Результаты таких подсчетов, проведенных в период с 10 по 13 марта, приводит издание Jeune Afrique: лидирует Диомайе Фай (251,9 тыс. просмотров), на втором месте Ба (74,9 тыс.), затем следуют Сек (66,6 тыс.) и Саль (менее 55 тыс. просмотров, его опережают другие кандидаты, которых СМИ фаворитами не считают).

По оценке The New York Times, основная борьба развернется между Ба и Диомайе Фаем. Причем у второго шансов меньше — так как он вышел из тюрьмы всего за десять дней на выборов, у него было мало времени на предвыборную кампанию; более того, он малоизвестен, шанс на победу дает только то, что его выдвинул и поддерживает Сонко. «Ни г-н Ба, ни г-н Фай не пользуются особой любовью в Сенегале, и ожидается, что ни один из них не одержит уверенную победу», — отмечает издание, заключая, что Сенегал, скорее всего, ждет второй тур выборов президента.