Африка резко снизила использование рубля в расчетах за экспорт из России

В июле 2023 года страны Африки почти перестали рассчитываться в рублях за экспорт из России. В то же время подскочило использование «дружественных» валют, в число которых входят юани

Вид на международный порт в Танжере на севере Марокко (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Страны Африки в июле 2023 года при расчетах с Россией за экспорт в основном использовали валюты дружественных стран и резко сократили долю рубля, следует из статистики Банка России по валютной структуре расчетов за экспорт и импорт с разными частями света.

Так, доля валют дружественных стран при расчетах за экспорт составила 78,8%. Это наиболее высокий уровень с января 2021 года (более ранние данные не опубликованы).

Доля «недружественных» валют (в первую очередь это доллар и евро), напротив, сократилась — до 8,5 с 12,6% в июне и 58,9% в мае. В целом этот показатель сокращается с февраля 2023 года, но он очень волатилен: в какие-то месяцы он составлял 20–30%, в какие-то — 50% и выше. При этом в январе 2021 года доля долларов и евро в расчетах доходила до 98,2%. На такие скачки может влиять относительно небольшой объем торговли России с Африкой — по оценке ФТС на июль 2023 года, доля этого континента составила 3,7% от общего товарооборота России. В 2022 году она была еще меньше — 2,3%.

При отказе от доллара и евро страны Африки в последние месяцы преимущественно использовали рубль. Так, его доля в феврале 2023 года составила 82,4%, в марте 2023 года — 61,3%, в апреле — 44,9%, в мае 35,2%, в июне — 48,3%. Однако в июле показатель сократился до 12,7%, это минимальное значение за год. Сокращение произошло на фоне падения курса рубля: как раз в июле доллар ушел за отметку 90 руб.

Доля рубля при расчетах за импорт из Африки, в свою очередь, составила в июле 34%, доля долларов и евро — 47,4%, доля прочих валют — 18,7%.

Почему меняется структура расчетов

«Совершенно очевидно, что освобождающееся место недружественных стран, которые не хотят с нами работать, занимается государствами, готовыми с нами сотрудничать, в том числе странами Африки», — говорил врио руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов, комментируя рост доли товарооборота с Африкой с 2,3 до 3,7%.

По последним данным ФТС, в январе 2023 года объем экспорта из России составил $32,9 млрд, импорта — $22,2 млрд. Если в январе доля торговли с Африкой была сопоставима с 2,3%, о которых говорил Давыдов, то речь может идти о торговле примерно на $750 млн в экспорте и $500 млн в импорте. Более поздние внешнеторговые данные служба не раскрывала.

Большинство крупнейших российских банков с прошлого года отключены от системы передачи финансовых сообщений SWIFT, которая используется для проведения валютных переводов. Кроме того, переводы в долларах или евро становятся недоступны для санкционных банков. Также с весны 2022 года иностранные кредитные организации начали отключать корреспондентские счета российским банкам вне зависимости от их нахождения в санкционных списках либо усилили проверку переводов из России.

Ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко считает, что на структуру валют в торговле со странами Африки оказывают существенное влияние отдельные крупные сделки. Это также видно по графику ЦБ, где в отдельные месяцы были резкие всплески доли прочих валют в экспорте.

Основная валюта, которую могут использовать страны Африки, это китайские юани и в меньшей степени индийские рупии, при этом доля рубля и доля валют дружественных стран могут быть волатильными и меняться от месяца к месяцу, сказал РБК директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель: «На это влияют география поставок и набор товаров, так как Россия в разные страны Африки продает различные наборы товаров с разными условиями. В любом случае в дальнейшем мы будем наблюдать переход от доллара и евро к рублю, юаням, рупиям и т.п». Также на волатильность могут влиять доступность и удобство использования конкретных валют. Так как стоимость товаров в торговых контрактах зачастую все равно прописывается в долларах, то важен не только курс рубля или какой-то другой валюты, а то, насколько удобно осуществить транзакцию в выбранной валюте.

Традиционно основными торговыми партнерами России в Африке выступают Египет и Алжир, куда поставлялись продовольствие и вооружения, перечисляет Гнидченко. «В последнее время могла возрасти роль и других стран, особенно имеющих порты, — например, «Норникель» еще в конце 2022 года заявлял о том, что рассматривает порт Танжер в Марокко как новый перевалочный хаб для цветных металлов. Более активное задействование таких хабов в последние месяцы могло оказать влияние на изменение структуры экспорта России в Африку во всех аспектах — и географическом, и товарном, и валютном. Однако масштабы происходящих изменений уловить трудно из-за закрытости соответствующей статистики», — резюмирует он.

Как рассчитываются другие страны