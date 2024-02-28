Почему президент Сенегала предложил амнистировать политзаключенных

После того как из-за отмены президентских выборов в Сенегале начались протесты, глава государства анонсировал закон о всеобщей амнистии. Он коснется тех, кого арестовали на протестах с 2021 по 2024 год

Маки Саль (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

О каком законопроекте идет речь

27 февраля президент Сенегала Маки Саль сообщил, что «в духе национального примирения» внесет в Национальное собрание — однопалатный парламент — законопроект об амнистии всех, кто участвовал в акциях протеста с 2021 по 2024 год. Детали документа неизвестны, в частности, неясно, будут ли амнистированы те, кто в ходе уличных выступлений совершил какие-либо преступления.

Законопроект появился на фоне политического обострения в стране. 3 февраля глава государства обратился к народу и сообщил, что решил перенести президентские выборы с 25 февраля 2024 года на неопределенный срок. Это произошло после того, как в январе 2024 года Конституционный совет страны опубликовал итоговый список кандидатов — в него вошли 20 человек (к концу февраля их осталось 19 — лидера движения «Новый Сенегал» Роз Вардини в начале февраля обвинили в сокрытии французского гражданства, мошенничестве и подделке документов и поместили под судебный контроль). Из списка исключили влиятельных оппозиционных лидеров Усмана Сонко и сына экс-президента Сенегала (2010–2012) Абдулая Вада Карима, которого не допустили на предыдущие выборы 2019 года из-за того, что кроме сенегальского у него было французское гражданство (в январе 2024 года политик сообщил, что отказался от французского паспорта: соответствующий указ министра внутренних дел Франции он опубликовал в соцсети X).

Сенегал — государство в Западной Африке. С запада омывается Атлантическим океаном, на севере граничит с Мавританией, на востоке — с Мали, на юге — с Гвинеей и Гвинеей-Бисау; внутри его территории находится Гамбия, которая простирается от Атлантического океана вглубь Сенегала примерно на 300 км. На территории в 196,7 тыс. кв. м проживают 16,8 млн человек, четверть из них находятся в столице Дакаре — это 0,3% территории. По оценке Всемирного банка, Сенегал — одна из наиболее стабильных африканских стран. После того как в 1960 году она перестала быть французской колонией, здесь прошло три мирных политических транзита. Нынешний глава государства Маки Саль пришел к власти в 2012 году и был переизбран в 2019-м. Согласно Конституции президента избирают на пять лет, занимать эту должность политик может не больше двух сроков подряд. В июле 2023 года Саль заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах, которые были запланированы на 25 февраля 2024 года.

«Эти непростые условия могут серьезно подорвать доверие к избирательным бюллетеням, посеяв семена пред- и послевыборных споров», — сказал Саль в обращении, подразумевая ситуацию вокруг выдвижения кандидатов. По его словам, парламент проведет расследование, чтобы выяснить, как назначали участников выборов, он также анонсировал общенациональный диалог, который бы гарантировал, что выборы будут свободными, справедливыми и прозрачными. Саль подчеркнул, что отсрочка не повлияет на его решение не идти на третий срок — в 2023 году предположения, что президент в нарушение Конституции будет баллотироваться в третий раз, неоднократно провоцировали протесты. Наиболее масштабные столкновения произошли в июне 2023 года после ареста главного оппонента президента Усмана Сонко. Тогда, по информации СМИ, погибли как минимум 16 человек, а около 500, по сообщениям сенегальских властей, были задержаны.

Кто такой Усман Сонко и в чем его обвиняют Магистр юриспруденции, прежде чем попасть в политику, 15 лет был специалистом по налогообложению. В 2014 году Сонко основал партию «Африканские патриоты Сенегала за труд, этику и братство» (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité — PASTEF). В 2016 году, будучи налоговым инспектором, разоблачил офшорные схемы сенегальской элиты. Был уволен. В 2019 году баллотировался на пост президента и занял третье место, набрав 15,67% (его, кроме президента, опередил бывший премьер Сенегала Идрисса Сек). С 2022 года Сонко занимает должность мэра города Зигиншор на юге страны. В 2021 году его обвинили в сексуальном насилии — эти обвинения Сонко отвергает. 1 июня 2023 года уголовный суд Дакара признал политика виновным в растлении малолетних. По версии обвинения, он побуждал к развратным действиям сотрудницу массажного салона, которой не было 21 года. Суд отклонил обвинения в изнасиловании и угрозах смертью, но присудил ему и владелице салона два года заключения, штрафы по 600 тыс. африканских франков (около $1 тыс.) и совместную компенсацию пострадавшей в размере 20 млн африканских франков ($33 тыс.). После этого в Дакаре начались беспорядки и столкновения с полицией. 28 июля Сонко арестовали в его доме, позднее ему предъявили обвинения в подготовке мятежа, а его партию PASTEF распустили указом правительства. Всего Сонко преследуют по восьми пунктам — в их числе создание ОПГ и заговор против государственной власти. После этого протесты вспыхнули с новой силой.

Спустя несколько дней после обращения президента парламент постановил перенести выборы на 15 декабря 2024 года и продлил полномочия главы государства, которые по закону истекают 2 апреля. Это вызвало новые протесты в Дакаре — по данным Reuters, при столкновениях погибли по меньшей мере три человека. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в котором участвует Сенегал, призвало власти страны «предпринять все необходимое, чтобы восстановить выборный календарь в соответствии с положениями Конституции», а протестующих — воздержаться от насилия.

Через десять дней, 16 февраля, Конституционный совет республики отменил парламентское решение о переносе выборов, признав его неконституционным, и аннулировал президентский указ, который отменил выборы 25 февраля. Однако совет признал, что провести голосование в ранее установленные сроки невозможно, а потому призвал организовать выборы «как можно скорее». На этом фоне 20 февраля Министерство юстиции сообщило, что без какой-либо амнистии из тюрем освободили 344 оппозиционных деятеля, и анонсировало освобождение еще 272 человек.

Как может дальше развиваться ситуация

Политическая ситуация в Сенегале сейчас неопределенная: полномочия президента истекают 2 апреля, а дата выборов по-прежнему не назначена. Оппозиция требует, чтобы они прошли до истечения президентских полномочий. После решения Конституционного совета Саль заявил, что принял его к сведению и «безотлагательно проведет необходимые консультации для организации президентских выборов в кратчайшие сроки». Они начались 26 февраля в Международном конференц-центре им. Абду Диуфа в городе Диамниадио неподалеку от Дакара.

В Конституции страны не прописано, как поступить, если после истечения президентского срока не будет избран новый глава государства — эту проблему и вопрос даты выборов должны решить делегаты в Диамниадио. По словам президента, если до 2 апреля в стране не будет избран новый глава государства, он попросит Конституционный совет назначить его преемника. Также Саль анонсировал встречи с 19 кандидатами, но 17 из них участвовать в диалоге отказались.

В числе возможных дат голосования сенегальские СМИ называли 21 апреля и 19 мая. Однако 27 февраля Agence de Presse Sénégalaise сообщило, что делегаты почти единогласно предложили назначить выборы на 2 июня и так, чтобы в них участвовали все 19 кандидатов, одобренные Конституционным советом; два месяца переходного периода, по замыслу участников, власть будет оставаться у Маки Саля. Итоговое решение пока не принято.

«Конституционно-политический кризис зашел достаточно далеко, в истории страны еще не было таких длительных эпизодов отмены выборов, а для сложившейся в Сенегале политической культуры, где в большей степени свойственно договариваться и искать компромиссы, особенно при посредничестве лидеров суфийских тарикатов, все это — колоссальный стресс», — пояснил РБК африканист, автор телеграм-канала Zangaro Today Алексей Целунов. По его оценке, законопроект об амнистии и национальные консультации в Диамниадио — приемлемый вариант, который потенциально откроет возможности баллотироваться Усману Сонко и его помощнику Басиру Файе, суд над которым еще не состоялся.

Пока совершенно неясно, каким будет исход еще не назначенных выборов и что будет с оппозиционными лидерами. «Влияние Сонко, конечно, велико, это показали успехи его коалиции на муниципальных выборах, но однозначно назвать его фаворитом пока сложно: он во многом ориентируется на протестное голосование («кто угодно, кроме Саля»), поэтому это еще будет зависеть от того, насколько аккуратно будет действовать сам Саль», — пояснил эксперт.

Как отмечает Целунов, за политической обстановкой в Сенегале следят не только сами сенегальцы, «но и доноры, инвесторы и соседи по ЭКОВАС». «Для ЭКОВАС состояние сенегальской демократии — это важный предиктор жизнеспособности всего блока, которая сейчас из-за переворотов и невнятной и противоречивой реакции на них организации ставится под сомнение», — подчеркнул эксперт.