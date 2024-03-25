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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе и области прогремели взрывы

Глава одесской ОВА Кипер: после взрывов часть Одессы осталась без света
Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Одесской области
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Одессе и Одесской области, спустя примерно 50 мин. после объявления в регионе воздушной тревоги, прогремела серия взрывов, сообщают «Страна.ua» и «Зеркало Недели»

В настоящее время тревога также объявлена в Николаевской области. Глава одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях.

Позже он уточнил, что энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без электричества.

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Политика
Фото:Александр Ратушняк / Reuters

Минобороны России подчеркивает, что удары наносят только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Одессе и области прогремели взрывы
В Одессе и области прогремели взрывы

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесса Одесская область взрывы Воздушная тревога Военная операция на Украине
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