В Одессе и области прогремели взрывы
В Одессе и Одесской области, спустя примерно 50 мин. после объявления в регионе воздушной тревоги, прогремела серия взрывов, сообщают «Страна.ua» и «Зеркало Недели»
В настоящее время тревога также объявлена в Николаевской области. Глава одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях.
Позже он уточнил, что энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без электричества.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносят только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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